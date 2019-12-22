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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4962496349644965 Додано: Пон 23 гру, 2019 00:59 zРадио написав: Ukrainian написав: З Словакії купляли норвежський, катарський чи американський газ.

Думаєш в світі монополія на кацапский газ З Словакії купляли норвежський, катарський чи американський газ.Думаєш в світі монополія на кацапский газ



Ага, и именно поэтому, не зная, будет ли продлен транзитный договор, или нет, мы закачали рекордные объемы газа в ПХГ



Я тебе уже говорил, глубоко законспирированный российский тролль, позорящий Украину под ником Ukrainian - на твою пропаганду никто здесь не ведется. Точно так же, как никто из украинцев не ведется на соловьевских клоунов ковтунов.



PS: "норвежский" на украинском - "норвезький", а не "норвежський". Меняйте уже оператора учетки, или просто остановите этот позор! Ага, и именно поэтому, не зная, будет ли продлен транзитный договор, или нет, мы закачали рекордные объемы газа в ПХГЯ тебе уже говорил, глубоко законспирированный российский тролль, позорящий Украину под ником Ukrainian - на твою пропаганду никто здесь не ведется. Точно так же, как никто из украинцев не ведется на соловьевских клоунов ковтунов.PS: "норвежский" на украинском - "норвезький", а не "норвежський". Меняйте уже оператора учетки, или просто остановите этот позор!

Не умнічай грамотій ольгінский

Коли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написання



Всі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови Не умнічай грамотій ольгінскийКоли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написанняВсі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8416 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 599 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2019 01:13 Ukrainian написав: Не умнічай грамотій ольгінский

Коли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написання



Всі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови Не умнічай грамотій ольгінскийКоли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написанняВсі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови



Я тебе дал железобетонный аргумент, провокатор! Если бы газ шел из Словакии и не имел отношения к РФ, никто бы не закачивал в ПХГ беспрецедентные объемы газа, потому что в части импорта ничего не поменялась бы - как шло из Словакии ДО 31.12.2019, так и шло бы с 1.01.2020.



Что касается "невыгодных условий" - их еще не озвучили (ставок транзита нет), но российским троллям, видимо, докладывают сразу из Газпрома Я тебе дал железобетонный аргумент, провокатор! Если бы газ шел из Словакии и не имел отношения к РФ, никто бы не закачивал в ПХГ беспрецедентные объемы газа, потому что в части импорта ничего не поменялась бы - как шло из Словакии ДО 31.12.2019, так и шло бы с 1.01.2020.Что касается "невыгодных условий" - их еще не озвучили (ставок транзита нет), но российским троллям, видимо, докладывают сразу из Газпрома zРадио

Повідомлень: 4452 З нами з: 02.05.18 Подякував: 861 раз. Подякували: 2000 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2019 01:26 zРадио написав: Ukrainian написав: Не умнічай грамотій ольгінский

Коли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написання



Всі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови Не умнічай грамотій ольгінскийКоли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написанняВсі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови



Я тебе дал железобетонный аргумент, провокатор! Если бы газ шел из Словакии и не имел отношения к РФ, никто бы не закачивал в ПХГ беспрецедентные объемы газа, потому что в части импорта ничего не поменялась бы - как шло из Словакии ДО 31.12.2019, так и шло бы с 1.01.2020.



Что касается "невыгодных условий" - их еще не озвучили (ставок транзита нет), но российским троллям, видимо, докладывают сразу из Газпрома Я тебе дал железобетонный аргумент, провокатор! Если бы газ шел из Словакии и не имел отношения к РФ, никто бы не закачивал в ПХГ беспрецедентные объемы газа, потому что в части импорта ничего не поменялась бы - как шло из Словакии ДО 31.12.2019, так и шло бы с 1.01.2020.Что касается "невыгодных условий" - их еще не озвучили (ставок транзита нет), но российским троллям, видимо, докладывают сразу из Газпрома

Вигідні умови це об’єм транзиту від 80 млрд кубів, а не нікчемні 40 яких ледве вистачає для самоокупності ГТС



Газ закачували по нижчим від теперішніх та майбутніх цін; економія. Вигідні умови це об’єм транзиту від 80 млрд кубів, а не нікчемні 40 яких ледве вистачає для самоокупності ГТСГаз закачували по нижчим від теперішніх та майбутніх цін; економія. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8416 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 599 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 гру, 2019 01:57 freeze написав: Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь. Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь.

Интересно, будут ли в списках Силы и Честь контактер Петр и провидица Анастасия? Интересно, будут ли в списках Силы и Честь контактер Петр и провидица Анастасия? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1069 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4962496349644965 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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