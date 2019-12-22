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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4962496349644965
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:59

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:З Словакії купляли норвежський, катарський чи американський газ.
Думаєш в світі монополія на кацапский газ :lol:


Ага, и именно поэтому, не зная, будет ли продлен транзитный договор, или нет, мы закачали рекордные объемы газа в ПХГ :mrgreen:

Я тебе уже говорил, глубоко законспирированный российский тролль, позорящий Украину под ником Ukrainian - на твою пропаганду никто здесь не ведется. Точно так же, как никто из украинцев не ведется на соловьевских клоунов ковтунов.

PS: "норвежский" на украинском - "норвезький", а не "норвежський". Меняйте уже оператора учетки, или просто остановите этот позор!

Не умнічай грамотій ольгінский :lol:
Коли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написання :lol:

Всі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:13

  Ukrainian написав:Не умнічай грамотій ольгінский :lol:
Коли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написання :lol:

Всі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови


Я тебе дал железобетонный аргумент, провокатор! Если бы газ шел из Словакии и не имел отношения к РФ, никто бы не закачивал в ПХГ беспрецедентные объемы газа, потому что в части импорта ничего не поменялась бы - как шло из Словакии ДО 31.12.2019, так и шло бы с 1.01.2020.

Что касается "невыгодных условий" - их еще не озвучили (ставок транзита нет), но российским троллям, видимо, докладывают сразу из Газпрома :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:26

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Не умнічай грамотій ольгінский :lol:
Коли немає немає фактів по суті починаєш шукати помилки написання :lol:

Всі козирі були на стороні України ; тепла зима; повні сховища газу; санкції Америки ; але все рівно пішли на поводу рашки і погодились на невигідні умови


Я тебе дал железобетонный аргумент, провокатор! Если бы газ шел из Словакии и не имел отношения к РФ, никто бы не закачивал в ПХГ беспрецедентные объемы газа, потому что в части импорта ничего не поменялась бы - как шло из Словакии ДО 31.12.2019, так и шло бы с 1.01.2020.

Что касается "невыгодных условий" - их еще не озвучили (ставок транзита нет), но российским троллям, видимо, докладывают сразу из Газпрома :mrgreen:

Вигідні умови це об’єм транзиту від 80 млрд кубів, а не нікчемні 40 яких ледве вистачає для самоокупності ГТС

Газ закачували по нижчим від теперішніх та майбутніх цін; економія.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:57

  freeze написав:Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь.

Интересно, будут ли в списках Силы и Честь контактер Петр и провидица Анастасия?
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