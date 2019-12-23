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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4972497349744975>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:44

Тракторист
Найбідніші люди в Україні: Дочка депутата з "Опоблоку" отримала з бюджету 200 тисяч допомоги
понеділок, 23 грудень 2019, 20:28 https://patrioty.org.ua/society/naibidn ... 08739.html
Дохід батька дівчини торік сягнув близько 600 тисяч гривень.

Депутати Запорізької міської ради виділили 229 тисяч гривень допомоги дочці свого колеги нібито на його лікування. Про це повідомив у своєму розслідуванні рух "Чесно", передають Патріоти України.

Йдеться про Дар'ю Колісник, чий тато Олександр Гончар є депутатом цієї ж міськради від "Опозиційного блоку".

Як з’ясував рух "Чесно", дохід Гончара торік сягнув близько 600 тисяч гривень. Сам депутат стверджує, що витратив гроші на операцію.

"Гроші пішли на операцію тазостегнового суглоба та коліна. Я отримав травму, тож знадобилася операція. Був у лікарні. Донька вирішила мені допомогти. Нічого мені не повідомивши, вона пішла на прийом до когось із депутатів і звернулася з проханням про допомогу. Це було її особисте рішення. Колеги допомогли, дякую їм!", - заявив Гончар.

Як з’ясував рух "Чесно", на матеріальну допомогу жителям Запоріжжя кожен депутат Запорізької міської ради наразі має право витратити до 30% свого депутатського фонду, який цьогоріч становив 1 мільйон гривень, тобто до 300 тисяч гривень. Як нещодавно стало відомо, на сесії міської ради, що відбулася 18 грудня 2019 року, депутати погодили збільшення цієї суми до 40%, або 400 тисяч гривень.

Население живёт своей нищенской жизнью, - они своей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:54

Тракторист
Или это:


Так это тот прослоек, что не позволит Вам "поднять голову" выше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:00

  detroytred написав:Вообще-то занятно получается - теперь нет никакой разницы, что бы там кандидат не говорил.
Связь обещаний (программы) с последующими реальными действиями весьма условна.

Она-то и раньше не сильной была.
Чи не випливає з цього твердження те що постійно проштовхую я?
Кожен коваль свого щастя..., а не якась там міфічна еліта яка зобовязана....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:03

  detroytred написав:Вообще-то занятно получается - теперь нет никакой разницы, что бы там кандидат не говорил.
Связь обещаний (программы) с последующими реальными действиями весьма условна.

Она-то и раньше не сильной была.

Больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вообще-то занятно получается - теперь нет никакой разницы, что бы там кандидат не говорил.
Связь обещаний (программы) с последующими реальными действиями весьма условна.

Она-то и раньше не сильной была.
Чи не випливає з цього твердження те що постійно проштовхую я?
Кожен коваль свого щастя..., а не якась там міфічна еліта яка зобовязана....


Ситуация в Украине за последние 28 лет показывает как раз обратное, т.к. ковали массово отбывают от этого счастья
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:06

  Tegularius написав:
  freeze написав:Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь.

Интересно, будут ли в списках Силы и Честь контактер Петр и провидица Анастасия?

вГолос! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:18

  Kudrjavuy написав:Тракторист
:mrgreen:


https://patrioty.org.ua/society/pryishl ... 08740.html

Інтелігенція - іліта, йопт! :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:30

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:41

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:А может хватит уже этого бредового ревизионизма! Германия вторглась в Польшу, и ей объявили войну: сама Польша, Британия и Франция. СССР "вторгся" в Польшу, и ему объявили войну: :roll: :roll: :roll: Никто не объявил войну, включая самих поляков, эвакуировавших ранее правительство в Лондон и имеющих все возможности это сделать!

Так досить писати цей проросійський бред.
Польща не об"явила війну СССР тому що це вже було позбавлене змісту. Польща була вже надто ослаблена. Навіть є деяка аналогія з Кримом в 2014 році.


Умник, моя позиция - антироссийская и проукраинская. Твоя же - антиукраинская, пропольская и пророссийская.

Войну СССР не объявляла НЕ только Польша, но и Британия с Францией! Это тоже "було позбавлене змісту"? Интересно, почему тогда объявление войны Германии не было "позбавлене змісту"? :roll: Скорее, наоборот - на агрессию СССР не нарвалась ни Британия, ни Франция, а вот от агрессии Германии обе пострадали капитально...

Читай документы Парижской мирной конференции, и будет тебе счастье. Поляки, пользуясь смутой революции в РИ и ПМВ захватили украинские территории, а спустя 20 лет мы забрали их назад, не взяв ни клочка земли больше! Причем освобождали (не побоюсь этого слова) ЗУ именно украинцы - Киевский военный округ...

Не нравится - чемодан, вокзал, Варшава!

За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле.
Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором.
А з якої прочини Британія і Франція мали об'являти війну СССР? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 23 гру, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:48

  freeze написав:Думаю, мы сейчас просто не догадываемся, кто этот человек, который будет президентом Украины.
У нас уже пару десятков лет народ требует свежачка на высшей должности и добивается своего.

Ще раз повторю - вискочки в 2024 році не буде. Зе зруйнує цю "стратегію".
Всі кандидати - Кучма, Ющ, Яник, Юля були прем"єрам. Причому досить одіозними. По - також був достатньо відомою фігурою.
Тому "народ требует свежачка" - це просто неправда. Требуєт свіжака, але голосує за "провірених".
А Зе це просто виключення з правил. Не скоро феномен Зе повториться в Україні.
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