Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4972497349744975 Додано: Пон 23 гру, 2019 23:52 pesikot написав: zРадио написав:

О, боги! Зеленский ответил путину на выпад об "исконно-русских землях". О, боги! Зеленский ответил путину на выпад об "исконно-русских землях".

Где и когда официально ответил Зеленский об этом ? Где и когда официально ответил Зеленский об этом ?



https://www.obozrevatel.com/politics/mo ... rainyi.htm



Итак, Зеленский ничего не ответил. Ты здесь соврал.

На что ты ссылаешься, это ответ зам.министра МИД на словах на часе правительства.



Официально МИД, как исполнитель внешней политики Президента, ничего не заявлял. Подобного заявления нет на сайте МИД Украины. В отличии, от МИД Польши

В очередной раз, ты соврал.



80% его ответов в этой ветке о политике - вранье с уверенным тоном. А ссылается на вебсайты, которые заподло цитировать в приличном обществе. 80% его ответов в этой ветке о политике - вранье с уверенным тоном. А ссылается на вебсайты, которые заподло цитировать в приличном обществе. Renee Повідомлень: 40 З нами з: 22.10.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2019 00:00 andrijk777 написав: За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле.

Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором.

Чому Британія і Франція мали об'являти війну? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила. За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле.Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором.Чому Британія і Франція мали об'являти війну? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила.



СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...



Что же касается конкретного эпизода "вторжения" советских войск в Польшу в 39-м - здесь в дополнение к сказанному выше еще и посягательство на территориальную целостность Украины и подстрекательство к сепаратизму!



PS: Британия и Франция заключали с Гитлером договор о разделении Чехословакии, но они миротворцы, а не агрессоры. СССР с Гитлером заключил договор о разделении Польши (заключил последним - после того, как это сделали все европейские "демократии") - он агрессор, а не миротворец. Ну-ну...



PPS: насчет ваты - в зеркало. Именно ты, играя на стороне Польши с позицией о якобы незаконном возвращении Украине ЗУ, помогаешь путину в уничтожении Украины, поскольку при (не дай бог) попытках сепаратизма еще и на западе страны, он непременно раскачает весь Юго-Восток, а может и всю Украину, кроме ЗУ, включая Киев СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...Что же касается конкретного эпизода "вторжения" советских войск в Польшу в 39-м - здесь в дополнение к сказанному выше еще и посягательство на территориальную целостность Украины и подстрекательство к сепаратизму!PS: Британия и Франция заключали с Гитлером договор о разделении Чехословакии, но они миротворцы, а не агрессоры. СССР с Гитлером заключил договор о разделении Польши (заключил последним - после того, как это сделали все европейские "демократии") - он агрессор, а не миротворец. Ну-ну...PPS: насчет ваты - в зеркало. Именно ты, играя на стороне Польши с позицией о якобы незаконном возвращении Украине ЗУ, помогаешь путину в уничтожении Украины, поскольку при (не дай бог) попытках сепаратизма еще и на западе страны, он непременно раскачает весь Юго-Восток, а может и всю Украину, кроме ЗУ, включая Киев zРадио

Повідомлень: 4474 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2019 00:26 Renee написав: pesikot написав: zРадио написав:

О, боги! Зеленский ответил путину на выпад об "исконно-русских землях". О, боги! Зеленский ответил путину на выпад об "исконно-русских землях".

Где и когда официально ответил Зеленский об этом ? Где и когда официально ответил Зеленский об этом ?



https://www.obozrevatel.com/politics/mo ... rainyi.htm



Итак, Зеленский ничего не ответил. Ты здесь соврал.

На что ты ссылаешься, это ответ зам.министра МИД на словах на часе правительства.



Официально МИД, как исполнитель внешней политики Президента, ничего не заявлял. Подобного заявления нет на сайте МИД Украины. В отличии, от МИД Польши

В очередной раз, ты соврал.



80% его ответов в этой ветке о политике - вранье с уверенным тоном. А ссылается на вебсайты, которые заподло цитировать в приличном обществе. 80% его ответов в этой ветке о политике - вранье с уверенным тоном. А ссылается на вебсайты, которые заподло цитировать в приличном обществе.



pesikot снова наврал, а его подпевала - снова села в лужу.



Заявление Главы МИДа публиковалось на официальной странице МИДа в Твиттер:



https://twitter.com/mfa_ukraine







Порохоботам не ймется - обязательно все должны работать по лекалам Порошенко, и никак иначе... Без "остаточне прощавай" по 10 раз на дню все не то



https://twitter.com/mfa_ukraine снова наврал, а его подпевала - снова села в лужу.Заявление Главы МИДа публиковалось на официальной странице МИДа в Твиттер:Порохоботам не ймется - обязательно все должны работать по лекалам Порошенко, и никак иначе... Без "остаточне прощавай" по 10 раз на дню все не то zРадио

Повідомлень: 4474 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2019 00:38 zРадио написав: СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

Та скільки можна нести бред?

Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих.

Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни. Та скільки можна нести бред?Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих.Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни. andrijk777

Повідомлень: 1899 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2019 00:53 andrijk777 написав: zРадио написав: СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

Та скільки можна нести бред?

Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих.

Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни. Та скільки можна нести бред?Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих.Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни.



"Бред"? Еще один знаток украинского



Что же касается войны, которую якобы начало руководство СССР - и о какой же войне речь? О войне с Германией, Италией, Японией, Норвегией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Хорватией, Словакией или Болгарией? Потому что я других стран, с которыми воевал СССР во ВМВ, не знаю! И историки не знают! "Бред"? Еще один знаток украинскогоЧто же касается войны, которую якобы начало руководство СССР - и о какой же войне речь? О войне с Германией, Италией, Японией, Норвегией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Хорватией, Словакией или Болгарией? Потому что я других стран, с которыми воевал СССР во ВМВ, не знаю! И историки не знают! zРадио

Повідомлень: 4474 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4972497349744975 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм