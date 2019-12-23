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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4972497349744975
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:52

  pesikot написав:
  zРадио написав:
О, боги! Зеленский ответил путину на выпад об "исконно-русских землях".

Где и когда официально ответил Зеленский об этом ? :)


https://www.obozrevatel.com/politics/mo ... rainyi.htm

Итак, Зеленский ничего не ответил. Ты здесь соврал.
На что ты ссылаешься, это ответ зам.министра МИД на словах на часе правительства.

Официально МИД, как исполнитель внешней политики Президента, ничего не заявлял. Подобного заявления нет на сайте МИД Украины. В отличии, от МИД Польши
В очередной раз, ты соврал.


80% его ответов в этой ветке о политике - вранье с уверенным тоном. А ссылается на вебсайты, которые заподло цитировать в приличном обществе. :wink:
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:00

  andrijk777 написав:За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле.
Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором.
Чому Британія і Франція мали об'являти війну? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила.


СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

Что же касается конкретного эпизода "вторжения" советских войск в Польшу в 39-м - здесь в дополнение к сказанному выше еще и посягательство на территориальную целостность Украины и подстрекательство к сепаратизму!

PS: Британия и Франция заключали с Гитлером договор о разделении Чехословакии, но они миротворцы, а не агрессоры. СССР с Гитлером заключил договор о разделении Польши (заключил последним - после того, как это сделали все европейские "демократии") - он агрессор, а не миротворец. Ну-ну...

PPS: насчет ваты - в зеркало. Именно ты, играя на стороне Польши с позицией о якобы незаконном возвращении Украине ЗУ, помогаешь путину в уничтожении Украины, поскольку при (не дай бог) попытках сепаратизма еще и на западе страны, он непременно раскачает весь Юго-Восток, а может и всю Украину, кроме ЗУ, включая Киев
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:26

  Renee написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:
О, боги! Зеленский ответил путину на выпад об "исконно-русских землях".

Где и когда официально ответил Зеленский об этом ? :)


https://www.obozrevatel.com/politics/mo ... rainyi.htm

Итак, Зеленский ничего не ответил. Ты здесь соврал.
На что ты ссылаешься, это ответ зам.министра МИД на словах на часе правительства.

Официально МИД, как исполнитель внешней политики Президента, ничего не заявлял. Подобного заявления нет на сайте МИД Украины. В отличии, от МИД Польши
В очередной раз, ты соврал.


80% его ответов в этой ветке о политике - вранье с уверенным тоном. А ссылается на вебсайты, которые заподло цитировать в приличном обществе. :wink:


pesikot снова наврал, а его подпевала - снова села в лужу.

Заявление Главы МИДа публиковалось на официальной странице МИДа в Твиттер:

https://twitter.com/mfa_ukraine

Зображення

Порохоботам не ймется - обязательно все должны работать по лекалам Порошенко, и никак иначе... Без "остаточне прощавай" по 10 раз на дню все не то :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://twitter.com/mfa_ukraine
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:38

  zРадио написав:СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

Та скільки можна нести бред?
Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих.
Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:53

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...

Та скільки можна нести бред?
Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих.
Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни.


"Бред"? Еще один знаток украинского :mrgreen:

Что же касается войны, которую якобы начало руководство СССР - и о какой же войне речь? О войне с Германией, Италией, Японией, Норвегией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Хорватией, Словакией или Болгарией? Потому что я других стран, с которыми воевал СССР во ВМВ, не знаю! И историки не знают!
zРадио
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