Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле. Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором. Чому Британія і Франція мали об'являти війну? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила.
СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...
Что же касается конкретного эпизода "вторжения" советских войск в Польшу в 39-м - здесь в дополнение к сказанному выше еще и посягательство на территориальную целостность Украины и подстрекательство к сепаратизму!
PS: Британия и Франция заключали с Гитлером договор о разделении Чехословакии, но они миротворцы, а не агрессоры. СССР с Гитлером заключил договор о разделении Польши (заключил последним - после того, как это сделали все европейские "демократии") - он агрессор, а не миротворец. Ну-ну...
PPS: насчет ваты - в зеркало. Именно ты, играя на стороне Польши с позицией о якобы незаконном возвращении Украине ЗУ, помогаешь путину в уничтожении Украины, поскольку при (не дай бог) попытках сепаратизма еще и на западе страны, он непременно раскачает весь Юго-Восток, а может и всю Украину, кроме ЗУ, включая Киев
zРадио написав:СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...
Та скільки можна нести бред? Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих. Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни.
zРадио написав:СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...
Та скільки можна нести бред? Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих. Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни.
"Бред"? Еще один знаток украинского
Что же касается войны, которую якобы начало руководство СССР - и о какой же войне речь? О войне с Германией, Италией, Японией, Норвегией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Хорватией, Словакией или Болгарией? Потому что я других стран, с которыми воевал СССР во ВМВ, не знаю! И историки не знают!
zРадио написав:Что же касается войны, которую якобы начало руководство СССР - и о какой же войне речь? О войне с Германией, Италией, Японией, Норвегией, Финляндией, Венгрией, Румынией, Хорватией, Словакией или Болгарией? Потому что я других стран, с которыми воевал СССР во ВМВ, не знаю! И историки не знают!
Читай Віктора Суворова в якого був доступ до секретних протоколів тих часів по роду його роботи. Може в тебе він теж є то просвіти нас неуків.
Первая и наиболее известная книга по данной теме — «Ледокол». Одна из последних книг («Главный виновник: Генеральный план Сталина по развязыванию Второй мировой войны»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...
Та скільки можна нести бред? Мої родичі війн не починали. Війну починали керівництво партії більшовиків і конкретно Сталін. І саме вони і винні в мільйонах померлих. Аналогічно в 2014 війну почало керівництво Росії і конкретно Путін. І саме вони винні в тисячах померлих. Прості росіяни, я впевнений, проти війни.
Прості росіяни - за знищення українців, причому двома руками! Ви не повірите, але "прості росіяни" вже 5 років вбивають простих українців, і сраму не мають. Українці для росіян - це закляті хохли, бандерівці. Їх треба знищувати або русифікувати. Зрозуміли?
Ось новий приклад ефективної дії російської пропаганди, з якою укро-чиновники взагалі не борються і не протидіють їй:
"Поразительно глупое и душераздирающее вранье сегодня в 21.59 вбросил главный пророссийский сайт украинского интернета Страна:
"Целую группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, две недели назад обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией."