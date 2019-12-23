Додано: Вів 24 гру, 2019 00:00

andrijk777 написав: За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле.

Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором.

Чому Британія і Франція мали об'являти війну? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила. За що я люблю вату, що вона на чорне каже біле.Факт не-об'явлення війни СССР - це прорадянська(проросійська) позиція, тому що якби СССР вже не є агресором.Чому Британія і Франція мали об'являти війну? Я хз. Так, вони союзники, але Польща ж війни не об'явила.

СССР и не был агрессором во ВМВ. Все дерьмо, которое недалекие ура-патриоты льют в СССР, бьет не только по РФ, но и по Украине. Причем не обезличенной Украине - они плюют в лицо СВОИМ живым родственникам и мочатся на могилы умерших...Что же касается конкретного эпизода "вторжения" советских войск в Польшу в 39-м - здесь в дополнение к сказанному выше еще и посягательство на территориальную целостность Украины и подстрекательство к сепаратизму!PS: Британия и Франция заключали с Гитлером договор о разделении Чехословакии, но они миротворцы, а не агрессоры. СССР с Гитлером заключил договор о разделении Польши (заключил последним - после того, как это сделали все европейские "демократии") - он агрессор, а не миротворец. Ну-ну...PPS: насчет ваты - в зеркало. Именно ты, играя на стороне Польши с позицией о якобы незаконном возвращении Украине ЗУ, помогаешь путину в уничтожении Украины, поскольку при (не дай бог) попытках сепаратизма еще и на западе страны, он непременно раскачает весь Юго-Восток, а может и всю Украину, кроме ЗУ, включая Киев