"Умение адекватно различать отношение к народу и к режиму - один из признаков цивилизованности. Французы даже во времена немецкой оккупации продолжали положительно относиться к немецкому народу, но при этом ненавидели Гитлера и его клику", - говорит в комментарии ВВС News Украина политолог Константин Бондаренко.
Черт с два. Абсолютное большинство французов негативно относились и к Гитлеру и к немцам, а вот правящий класс целиком и полностью подчинил экономику страны интересам Германии - промышленность (и не только Франции, всей Европы)работала на войну, то же можно с уверенностью сказать и про с/х. А французские жел. дороги (госпредприятие) вывозило несчастных евреев в Освенцим и Майданек, получая по твердому тарифу за каждую отправленную душу
"Для меня это означает, что 48% людей не знают своей истории, не чувствуют и не осознают, что идет война ... Не желая понимать, что страна - это, в первую очередь, люди, а уже потом правительство", - говорит в интервью ВВС News Украина Анастасия Дмитрук, которая в 2014-м написала ставшеее популярным в интернете стихотворение-обращение к россиянам "Никогда мы не будем братьями".
Насчет незнания истории - СКОРЕЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮТ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ.
А вот насчет стишка - ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. Уже лет 15 назад РФ и Украина полностью разошлись в оценках общего прошлого, и это стало водоразделом.
Не верю и в 80% хорошо относящихся к украинцам россиян - скорее соотношение обратное (не 80 к 20, а 20% хорошо относящихся к 80-ти % негативно)