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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4975497649774978 Додано: Вів 24 гру, 2019 15:23 "Умение адекватно различать отношение к народу и к режиму - один из признаков цивилизованности. Французы даже во времена немецкой оккупации продолжали положительно относиться к немецкому народу, но при этом ненавидели Гитлера и его клику", - говорит в комментарии ВВС News Украина политолог Константин Бондаренко.

Черт с два. Абсолютное большинство французов негативно относились и к Гитлеру и к немцам, а вот правящий класс целиком и полностью подчинил экономику страны интересам Германии - промышленность (и не только Франции, всей Европы)работала на войну, то же можно с уверенностью сказать и про с/х. А французские жел. дороги (госпредприятие) вывозило несчастных евреев в Освенцим и Майданек, получая по твердому тарифу за каждую отправленную душу



"Для меня это означает, что 48% людей не знают своей истории, не чувствуют и не осознают, что идет война ... Не желая понимать, что страна - это, в первую очередь, люди, а уже потом правительство", - говорит в интервью ВВС News Украина Анастасия Дмитрук, которая в 2014-м написала ставшеее популярным в интернете стихотворение-обращение к россиянам "Никогда мы не будем братьями" .

Насчет незнания истории - СКОРЕЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮТ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ.

А вот насчет стишка - ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. Уже лет 15 назад РФ и Украина полностью разошлись в оценках общего прошлого, и это стало водоразделом.

Не верю и в 80% хорошо относящихся к украинцам россиян - скорее соотношение обратное (не 80 к 20, а 20% хорошо относящихся к 80-ти % негативно) Черт с два. Абсолютное большинство французов негативно относились и к Гитлеру и к немцам, а вот правящий класс целиком и полностью подчинил экономику страны интересам Германии - промышленность (и не только Франции, всей Европы)работала на войну, то же можно с уверенностью сказать и про с/х. А французские жел. дороги (госпредприятие) вывозило несчастных евреев в Освенцим и Майданек, получая по твердому тарифу за каждую отправленную душуНасчет незнания истории - СКОРЕЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮТ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ.А вот насчет стишка - ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. Уже лет 15 назад РФ и Украина полностью разошлись в оценках общего прошлого, и это стало водоразделом.Не верю и в 80% хорошо относящихся к украинцам россиян - скорее соотношение обратное (не 80 к 20, а 20% хорошо относящихся к 80-ти % негативно) Волгарь Повідомлень: 7402 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2019 16:19

Опять Украина все просрала? Schmit

Повідомлень: 830 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 гру, 2019 16:23 Re: Політичні дискусії Интересно генпрокурор подьедет к суду и поможет своему другу Стерненко нападать на журналистов и обливать их мочой ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14310 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3825 раз. Подякували: 5712 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4975497649774978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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