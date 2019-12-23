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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4975497649774978
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:23

"Умение адекватно различать отношение к народу и к режиму - один из признаков цивилизованности. Французы даже во времена немецкой оккупации продолжали положительно относиться к немецкому народу, но при этом ненавидели Гитлера и его клику", - говорит в комментарии ВВС News Украина политолог Константин Бондаренко.

Черт с два. Абсолютное большинство французов негативно относились и к Гитлеру и к немцам, а вот правящий класс целиком и полностью подчинил экономику страны интересам Германии - промышленность (и не только Франции, всей Европы)работала на войну, то же можно с уверенностью сказать и про с/х. А французские жел. дороги (госпредприятие) вывозило несчастных евреев в Освенцим и Майданек, получая по твердому тарифу за каждую отправленную душу

"Для меня это означает, что 48% людей не знают своей истории, не чувствуют и не осознают, что идет война ... Не желая понимать, что страна - это, в первую очередь, люди, а уже потом правительство", - говорит в интервью ВВС News Украина Анастасия Дмитрук, которая в 2014-м написала ставшеее популярным в интернете стихотворение-обращение к россиянам "Никогда мы не будем братьями".

Насчет незнания истории - СКОРЕЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮТ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ.
А вот насчет стишка - ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. Уже лет 15 назад РФ и Украина полностью разошлись в оценках общего прошлого, и это стало водоразделом.
Не верю и в 80% хорошо относящихся к украинцам россиян - скорее соотношение обратное (не 80 к 20, а 20% хорошо относящихся к 80-ти % негативно)
Волгарь
 
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Опять Украина все просрала?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:23

Re: Політичні дискусії

Интересно генпрокурор подьедет к суду и поможет своему другу Стерненко нападать на журналистов и обливать их мочой ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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