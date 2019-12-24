Додано: Вів 24 гру, 2019 16:59

Ну а эти глупые рассказы про то, что кто то полчаса стрелял в толпу из АК, и при этом погиб один или два человека, это рассказы для полных идиотов, которые никогда не держали в руках АК и не стреляли из него.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.