Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:гопота получила ответку, начали изображать из себя жертву, мол, обидели, избили. Типичное поведение гопоты
Получила по-украински - это сгорела заживо?
До того, как произошла трагедия в Доме Профсоюзов, было двое убитые среди проукраинских сторонников
В 16:00 к месту событий со стороны улицы Екатерининской въезжает белый микроавтобус Ford Transit АН6852ЕО. По словам очевидцев, за рулём микроавтобуса находился активист так называемой «мобильной группы» при «Народной дружине» Куликова Поля по кличке «Боцман» (Виталий Будько). Он был вооружён автоматом АКС-74У. Более точно время прибытия микроавтобуса можно узнать по записи с камер видеонаблюдения Приморского районного отделения милиции (ул. Греческая, 42). В предоставлении этой записи комиссии было официально отказано[306]. Прибыв на перекресток Греческой и переулка Вице-адмирала Азарова, Боцман направляется к месту столкновений. Укрываясь за милицейской шеренгой, Боцман неоднократно стрелял одиночными в сторону активистов «Евромайдана»[307]. Это их не останавливает: при выстрелах майдановцы отбегали назад, затем атаковали снова. Милиция и пророссийские активисты, оказавшись под плотным градом камней, начали отступать, евромайдановцы имеющие большое численное преимущество, принялись окружать и теснить оппонентов со всех сторон[308]. В это самое время (16:10) появляется первая жертва: пулей в живот смертельно ранен десятник Правого Сектора Игорь Иванов (от полученного ранения он умер в больнице)[309]. Спустя несколько минут (16:21) пулей в легкое убит самооборонец Андрей Бирюков (укр.)русск. (он скончался на углу ул. Дерибасовской и Преображенской до приезда «Скорой»)[310][311][312] Оба были убиты пулями калибра 5.45 миллиметров[313]. Именно на вооружённого АКСУ Боцмана была возложена вина гибели этих двух евромайдановцев.
Дружок, один первый был убит, действительно сторонник майдана, второй убитый был посторонний человек. Причем видео с камер, где произошло первое убийство, как сейчас выяснилось пропали во время расследования. Интересно уже всем, а кто же убил первого человека, может очередной Бублик ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну а эти глупые рассказы про то, что кто то полчаса стрелял в толпу из АК, и при этом погиб один или два человека, это рассказы для полных идиотов, которые никогда не держали в руках АК и не стреляли из него.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Да кстати убитый на Греческой площади был убит сумасшедшим сторонником майдана, который палил картечью в правоохранителей и в направлении ТЦ Афины. Его уже несколько лет судят, но видимо хотят отбелить, убийца даже не под домашним арестом, а за время суда даже сломал челюсть полицейскому, который сделал ему замечание за неправильную парковку.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 24 гру, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Уже с января 2020 года высшие учебные заведения будут финансировать на 80%, а остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств.
Решение Кабинета министров, которое предоставило возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ, позволяет уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.
Фееричное поведение так называемого адвоката по делу доброго доктора Кузьменко, вопящему в зале суда про судейских тварей, мусорских тварей и прокурорских тварей. Он точно сам зону не топтал? ибо лексикон соответствующий. Может психов надо сразу лишать звания адвокатов, что скажет адвокатская коллегия интересно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot написав:5) Суд оставил подозреваемую в причастности к убийству Шеремета врача Кузьменко под стражей Зато Беркутню освобождают из-под стражи
Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel 27 ноября ... Суд пом'якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт (з 22 до 6 ранку), без носіння браслету. На підставі того, що згідно ч.5 ст 72 КК (т.зв. "Закон Савченко") обвинувачений провів під вартою "9 років" — зарахування "день за два", згідно вищенаведеної норми) — із 10 років, тобто максимально можливого строку позбавлення волі, передбаченого для злочинів, у яких обвинувачується Шаповалов. ... Шаповалов перебував під вартою з 2015 року.
Обвинувальний акт відносно Шаповалова було передано до суду у листопаді 2016 року. У справі 108 потерпілих. ...
ГПУ расследует исчезновение доказательств по делам Майдана 20.11.2019 Генинспекция Генеральной прокуратуры Украины расследует исчезновение доказательств по делах Майдана. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как отмечается, пропали двое томов в уголовном производстве.
"Генинспекция ГПУ осуществляет служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован. Относительно пропажи двух томов в уголовном производстве. У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств, носители информации, повреждены и нельзя воспроизвести эту информацию", - подчеркнул он.
Через день-два местные "эксперты" будут делать удивленные глаза и писать "а в чём фейковость сайта strana.ua" ?
на такое
Через день-два местные "эксперты" будут делать удивленные глаза и писать "а в чём фейковость сайта hromadske.ua" ?
Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской, готовят на обмен — источники 23 декабря, 2019 Украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.
Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.
Об этом hromadske сообщили два источника, касающихся судебного дела. Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники hromadske.
Украинская сторона вычеркивает троих экс-беркутовцев из списка на обмен — адвокат 24 декабря, 2019 Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен троих бывших бойцов батальона спецназначения «Беркут», которые являются подозреваемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО.
Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.
Рыбин призвал украинскую власть выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты.
Еще одного соросенка из знаменитого Офиса реформ, грантополучателя Сороса, назначили главой госагентства по лесному хозяйству. Знаменательная конечно грантоедская контора, все члены которой, бывшие ФОПы, оказались трудоустроены на самых высших и денежных должностях в Кабмине и Раде, начиная от поста премьер- министра. Причем не один товарищ не пошел руководить в культуру, спорт и другие малоперспективные и неденежные отрасли.
''Фонд Сороса Відродження выделил пять миллионов гривен ОО «Вокс Украина», которая причастна к платформе VoxUkraine. К слову, в списке основателей организации - некая Зоя Милованова. Женщина с таким же именем - совладелец киевской квартиры нашего министра экономики.''
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В пику порохоботам, вспоминающим тут последние 10 дней о презумпции невиновности (о которой они не вспоминали 5 лет до этого) - а что скажете по поводу сегодняшнего нападения на журналистов? Какой суд их признал виновными, и в чем?
И чью невиновность мы должны презюмировать в первую очередь - журналистов, не подозреваемых органами следствия ни в чем, или обвиняемого по делу в убийстве Стерненко, участвовавшего в нападении?...
PS: кстати, где новость о нападении в "итогах" pesikot-а? Когда при Яныке нападали на журналистов, был вой грантоедов на 2 недели вперед. Титушко Вадим даже целым именем нарицательным стал!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 гру, 2019 20:21, всього редагувалось 2 разів.
sal написав:На Западной Украине после пыток убили опергруппу СБУ.
Вот пример распространения пропаганды от strana.ua.
С сайта вброшен фейк и его распространяют местные дурачки. Забыв, что уже прошло опровержение.
Через день-два местные "эксперты" будут делать удивленные глаза и писать "а в чём фейковость сайта strana.ua" ?
Ну во-первых, "Страна.ЮА" сослалась на источники в СБУ, во-вторых после того как не подтвердилась информация они это указали. В отличии от большинства украинских помоек они хоть стараются соблюдать стандарты журналистики. Вот например тут один муд@к из славного города Харькова распространял фейк изобретенный в недрах порохоботской тусовки о Зеленском, во время его поездки на Луганщинуhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4780343#p4780343. Этот фейк разгонялся всеми вонючими помойками, на которые тут любят ссылаться местные "патриоты", но вот что удивительно- после того как это фейк был опровергнут ни одно из этих изданий не извинилось. Так что не надо про фейковость. П.С. И я бы не стал сильно доверять пресс службе СБУ, и если гибель опергруппы не правда (и это радует), то неподконтрольные власти участки границы и целые области на подконтрольной территории (привет копателям янтаря) это не фейк.