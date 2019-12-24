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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4977497849794980>
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:29

zРадио
Подгорело у тебя знатно.

На заборе ты что-то прочитал, зато на умных щах здесь пишешь.

Тебя опять твоё руководство накажет :) Плохо работаешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:30

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:freeze

Оболгались, обгадились в деле Павла Шеремета. А до этого в деле Писарука, Бахматюка и НБУ

Вам бы вывод сделать правильный - и признать свою ошибку.
Но вы, как обычный ватник, если соврал, но пойман на вранье - начинаете городить ещё больше вранья.


Я вообще не вру, вы меня с собой не перепутали :roll:
Востаннє редагувалось freeze в Вів 24 гру, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Еще одного соросенка из знаменитого Офиса реформ, грантополучателя Сороса,

У вас уже психологическая травма на почве Сороса и грантов.

Вы просто долбанулись и уже не в состоянии воспринимать действительность


Вам нравится, когда вас имеют? Но не все увлекаются садомазо.
Факты по соросятам из офиса реформ и другим соросовским организациям, получившим самые сладкие должности в команде Зеленского, опровергнуть можете ? Или пропагандой общей увлекаетесь ?

Смотрю вам так нравится команда Зеленского, что из штанов выпрыгиваете, а так дышали за Порошенко, который соросят последний год придавливал Вы теперь в зеленой команде, тест прошли, зайдите в черниговское отделение за членским билетом Слуги народа
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:50

  pesikot написав:zРадио
Подгорело у тебя знатно.

На заборе ты что-то прочитал, зато на умных щах здесь пишешь.

Тебя опять твоё руководство накажет :) Плохо работаешь :)


Тролльчик, по сути ответ будет? И кто там в упор не замечает нацизма - lapay, вроде? Прокомментируй угрозу активиста: "ты знаешь, что делали с журналистами в фашистской Германии?"

zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:06

YKK
Кстати, сравните:
Хамло главнокомандующее опять брешет

https://m.youtube.com/watch?v=2zC5k6Xx7Dk

И:
Я очень хочу, чтобы закончилась война. (Переходит на крик). Я наконец смогу ругать этого гребаного Порошенко! Но пока он главнокомандующий моей страны… Я служил в армии…

https://m.gordonua.com/publications/poj ... 17750.html

И кто брешет?
Не понимаю, как так можно...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:16

  detroytred написав:YKK
Кстати, сравните:
Хамло главнокомандующее опять брешет

https://m.youtube.com/watch?v=2zC5k6Xx7Dk

И:
Я очень хочу, чтобы закончилась война. (Переходит на крик). Я наконец смогу ругать этого гребаного Порошенко! Но пока он главнокомандующий моей страны… Я служил в армии…

https://m.gordonua.com/publications/poj ... 17750.html

И кто брешет?
Не понимаю, как так можно...


Среди гиперактивистов всех мастей очень много психически неуравновешенных и истеричных людей. Если посмотреть на Танюшу Чороновол, то видно что от того, чтобы вцепиться зубами в шею несогласного с ней и рвать зубами его плоть, её может быть удерживает только статья уголовного кодекса за убийство, Поярков из той же оперы, бегавший сегодня у зала суда с банкой мочи психбольной с этой же оперы, адвокат доброго доктора, устраивающий в зале суда воровскую истерику с воплем - мусорские твари - характерный пример психоза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:18

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Оболгались, обгадились в деле Павла Шеремета.


Чому Аваков "витягнув" на брифінг Зеленського https://gazeta.ua/articles/politics/_co ... ogo/944484
Аваков — мудрий і хитрий. Витягнув на брифінг Зеленського. Так позбавив президента можливості віддати суспільству "голову" міністра. Тепер вони — подільники. Президент, генеральний прокурор не можуть здати Авакова, мають разом із ним триматися до кінця.


Українська компанія вже два роки працює над штучним інтелектом, здатним синтезувати голос будь-якої людини. https://ua.korrespondent.net/


До речі по прорваній трубі іде якесь розслідування чи плануються шоу-брифінги?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:35

А тем временем в Ровно запретили гей-парады

Сабж
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:35

detroytred Ну ничего удивительного, для этой публики это норма.Расстраивает только одно, свои речи такие персонажи должны рассказывать в специальных лечебных учреждениях, а не ходить по ток-шоу.
П.С. Вообще, печально всё это (все что происходит в стране). Украина всё глубже погружается в хаос и конца и края этому не видно.
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:00

  zРадио написав:Когда при Яныке нападали на журналистов, был вой грантоедов на 2 недели вперед. Титушко Вадим даже целым именем нарицательным стал!

Потому что они - манипуляторы.
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