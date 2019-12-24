zРадио
Подгорело у тебя знатно.
На заборе ты что-то прочитал, зато на умных щах здесь пишешь.
Тебя опять твоё руководство накажет Плохо работаешь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:29
zРадио
Подгорело у тебя знатно.
На заборе ты что-то прочитал, зато на умных щах здесь пишешь.
Тебя опять твоё руководство накажет Плохо работаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:30
Re: Політичні дискусії
Я вообще не вру, вы меня с собой не перепутали
Востаннє редагувалось freeze в Вів 24 гру, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35
Re: Політичні дискусії
Вам нравится, когда вас имеют? Но не все увлекаются садомазо.
Факты по соросятам из офиса реформ и другим соросовским организациям, получившим самые сладкие должности в команде Зеленского, опровергнуть можете ? Или пропагандой общей увлекаетесь ?
Смотрю вам так нравится команда Зеленского, что из штанов выпрыгиваете, а так дышали за Порошенко, который соросят последний год придавливал Вы теперь в зеленой команде, тест прошли, зайдите в черниговское отделение за членским билетом Слуги народа
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:50
Тролльчик, по сути ответ будет? И кто там в упор не замечает нацизма - lapay, вроде? Прокомментируй угрозу активиста: "ты знаешь, что делали с журналистами в фашистской Германии?"
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:06
YKK
Кстати, сравните:
И:
И кто брешет?
Не понимаю, как так можно...
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:16
Среди гиперактивистов всех мастей очень много психически неуравновешенных и истеричных людей. Если посмотреть на Танюшу Чороновол, то видно что от того, чтобы вцепиться зубами в шею несогласного с ней и рвать зубами его плоть, её может быть удерживает только статья уголовного кодекса за убийство, Поярков из той же оперы, бегавший сегодня у зала суда с банкой мочи психбольной с этой же оперы, адвокат доброго доктора, устраивающий в зале суда воровскую истерику с воплем - мусорские твари - характерный пример психоза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:18
Re: Політичні дискусії
Чому Аваков "витягнув" на брифінг Зеленського
До речі по прорваній трубі іде якесь розслідування чи плануються шоу-брифінги?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:35
А тем временем в Ровно запретили гей-парады
Сабж
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:35
detroytred Ну ничего удивительного, для этой публики это норма.Расстраивает только одно, свои речи такие персонажи должны рассказывать в специальных лечебных учреждениях, а не ходить по ток-шоу.
П.С. Вообще, печально всё это (все что происходит в стране). Украина всё глубже погружается в хаос и конца и края этому не видно.
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:00
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