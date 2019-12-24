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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4977497849794980
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:08

  Ой+ написав:Так позбавив президента можливості віддати суспільству "голову" міністра.


А вариант, что Аваков прав, ты даже не допускаешь? Или голову на плаху ему нужно сложить уже за факт предъявления обвинений "героям"? У них индульгенция? В каком законе это отражено - законе улицы, вероятно?..
zРадио
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  #<1 ... 4977497849794980
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