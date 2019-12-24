Вот бы тогда еще фигурантов дела об убийстве Шеремета говном измазать, и пусть "активисты" надорвутся о презумпции невиновности...
pesikot, ау, тут неосужденных говном мажут, а у них есть права, гарантированные Конституцией
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:15
Вот бы тогда еще фигурантов дела об убийстве Шеремета говном измазать, и пусть "активисты" надорвутся о презумпции невиновности...
pesikot, ау, тут неосужденных говном мажут, а у них есть права, гарантированные Конституцией
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:18
История , с криминальным душком
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:20
Это совдеп во всей красе - большевицкого разлива.
За окошком общество потребления .... поэтому и война гибридная.
Потому что обыватель -- ценность и фундамент.
Потребитель)))
Покупатель )))
Намекну -- *конфеток* и конфеток рашен и т.д.)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 гру, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:26
Re: Політичні дискусії
Ти хворий логореєю нікчемний провокатор.
Відчуваєш течію, коли і під кого підлаштуватись.
Патріота з тебе не вийде, хіба що підроблений.
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:46
Було передчуття, всі події так розвиаються в негативному руслі.
Але все буде Україна, ми переможемо браття!
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:01
Re: Політичні дискусії
Думав ти людина нормальна, але скільки не читаю, то розумію, перетворюєшся на троляку дешеву. Зупинись, а то сам хвойдою виглядаєш..
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