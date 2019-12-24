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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4978497949804981
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:15

  lapay написав:
  zРадио написав:Журналиста Шария мочой облили, и ты это оправдываешь

Та да, треба було гімном з пір'ям, накрайняк традиційною зеленкою, а то тільки якась квола уринотерапія. :)
Шо там Шаріков, вже зробив черговий висер на цю тему?


Вот бы тогда еще фигурантов дела об убийстве Шеремета говном измазать, и пусть "активисты" надорвутся о презумпции невиновности...

pesikot, ау, тут неосужденных говном мажут, а у них есть права, гарантированные Конституцией :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:18

  zРадио написав:
  Ой+ написав:Так позбавив президента можливості віддати суспільству "голову" міністра.


А вариант, КТО Аваков? прав, ты даже не допускаешь? Или голову на плаху ему нужно сложить уже за факт предъявления обвинений "героям"? У них индульгенция? В каком законе это отражено - законе улицы, вероятно?..

История , с криминальным душком https://www.youtube.com/watch?v=ztSE2OOYHr4
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:20

  Перес де Куэльяр написав:ми завершимо Революцію, яку почали і ви потвори мокшанські станете, або патріотами України, або знищимо як ворогів.

Это совдеп во всей красе - большевицкого разлива.

За окошком общество потребления .... поэтому и война гибридная.
Потому что обыватель -- ценность и фундамент.
Потребитель)))
Покупатель )))
Намекну -- *конфеток* и конфеток рашен и т.д.)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 гру, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:26

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:М-да... Перес в своем духе - "я вас научу Родину любить" Хотя если разобраться, что может быть более мокшанским, чем запугать человека до состояния патриота?
Ти хворий логореєю нікчемний провокатор.

Відчуваєш течію, коли і під кого підлаштуватись.
Патріота з тебе не вийде, хіба що підроблений. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:46

  Перес де Куэльяр написав:З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемогла контрреволюція.
ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти
під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору і до проукраїнських телеканалів теж. Розпочинається
боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським
народом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Є
ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я
озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до
ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і
захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в
Польшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО
по надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,
прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,
наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють
проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписам
перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ
проти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від
політичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильнику
Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що
нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких
епізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка
ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти
промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра
промовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою і
ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.
Слава Україні! Смерть ворогам!


Було передчуття, всі події так розвиаються в негативному руслі.

Але все буде Україна, ми переможемо браття!
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Среди гиперактивистов всех мастей очень много психически неуравновешенных и истеричных людей. Если посмотреть на Танюшу Чороновол, то видно что от того, чтобы вцепиться зубами в шею несогласного с ней и рвать зубами его плоть, её может быть удерживает только статья уголовного кодекса за убийство, Поярков из той же оперы, бегавший сегодня у зала суда с банкой мочи психбольной с этой же оперы, адвокат доброго доктора, устраивающий в зале суда воровскую истерику с воплем - мусорские твари - характерный пример психоза.
Думав ти людина нормальна, але скільки не читаю, то розумію, перетворюєшся на троляку дешеву. Зупинись, а то сам хвойдою виглядаєш..
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:16

Schmit
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