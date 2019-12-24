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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4978497949804981 Додано: Вів 24 гру, 2019 23:46 Перес де Куэльяр написав: З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемогла контрреволюція.

ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти

під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору і до проукраїнських телеканалів теж. Розпочинається

боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським

народом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Є

ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я

озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до

ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і

захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в

Польшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО

по надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,

прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,

наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють

проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписам

перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ

проти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від

політичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильнику

Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що

нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких

епізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка

ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти

промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра

промовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою і

ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.

Слава Україні! Смерть ворогам! З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемогла контрреволюція.ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взятипід контроль всі відомі ресурси інформацйного простору і до проукраїнських телеканалів теж. Розпочинаєтьсяборотьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українськимнародом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Єланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що яозвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента доветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав ізахищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання вПольшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТОпо надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діютьпроти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписамперемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справпроти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його відполітичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильникуПравого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, щонападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І такихепізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачисткаЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо типромовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтрапромовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою ініхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.Слава Україні! Смерть ворогам!



Було передчуття, всі події так розвиаються в негативному руслі.



Але все буде Україна, ми переможемо браття! Було передчуття, всі події так розвиаються в негативному руслі.Але все буде Україна, ми переможемо браття! Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2582 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1022 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 00:01 Re: Політичні дискусії freeze написав: Среди гиперактивистов всех мастей очень много психически неуравновешенных и истеричных людей. Если посмотреть на Танюшу Чороновол, то видно что от того, чтобы вцепиться зубами в шею несогласного с ней и рвать зубами его плоть, её может быть удерживает только статья уголовного кодекса за убийство, Поярков из той же оперы, бегавший сегодня у зала суда с банкой мочи психбольной с этой же оперы, адвокат доброго доктора, устраивающий в зале суда воровскую истерику с воплем - мусорские твари - характерный пример психоза. Среди гиперактивистов всех мастей очень много психически неуравновешенных и истеричных людей. Если посмотреть на Танюшу Чороновол, то видно что от того, чтобы вцепиться зубами в шею несогласного с ней и рвать зубами его плоть, её может быть удерживает только статья уголовного кодекса за убийство, Поярков из той же оперы, бегавший сегодня у зала суда с банкой мочи психбольной с этой же оперы, адвокат доброго доктора, устраивающий в зале суда воровскую истерику с воплем - мусорские твари - характерный пример психоза. Думав ти людина нормальна, але скільки не читаю, то розумію, перетворюєшся на троляку дешеву. Зупинись, а то сам хвойдою виглядаєш.. Думав ти людина нормальна, але скільки не читаю, то розумію, перетворюєшся на троляку дешеву. Зупинись, а то сам хвойдою виглядаєш.. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2582 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1022 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 00:16 Schmit

Повідомлень: 831 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 03:48 Перес де Куэльяр написав: Вітаю Хунта!... Вітаю Хунта!...



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pesikot написав: Вы у нас судьей считаете и уже вынесли приговор ? Тогда вам следует обратится к психиатру Вы у нас судьей считаете и уже вынесли приговор ? Тогда вам следует обратится к психиатру Лучший ответ ему на этой ветке: yanyura Повідомлень: 5169 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4978497949804981 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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