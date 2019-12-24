Перес де Куэльяр написав:

З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемогла контрреволюція.ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взятипід контроль всі відомі ресурси інформацйного простору і до проукраїнських телеканалів теж. Розпочинаєтьсяборотьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українськимнародом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Єланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що яозвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента доветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав ізахищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання вПольшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТОпо надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діютьпроти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписамперемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справпроти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його відполітичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильникуПравого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, щонападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І такихепізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачисткаЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо типромовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтрапромовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою ініхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.Слава Україні! Смерть ворогам!