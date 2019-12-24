Перес де Куэльяр написав:З річницею Революції Гідності товариство! Всім терпіння і витримки українці. Прийде час завершення розпочатого в 14 році. побудову Країни європейського зразку, бо шлях наш браття до Європи. Будемо розумнішими надалі, бо непокаране Зло, породжує ще більше ЗЕло і надбання Революції перемогла контрреволюція.
ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти
під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору і до проукраїнських телеканалів теж. Розпочинається
боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським
народом по вказівці, та поставлених певних ультиматумів кремлем Зеленському зраднику. Є
ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я
озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до
ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і
захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в
Польшіі якби громадськість не натиснула на МЗС та Владу мовчки все б було поховано, тобто це показує ставлення до наших Героїв-захисників України, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО
по надуманій сфабрикованій справі, чого ж це українські воїни російських найманців вбивали?,
прориваючись до луганського аеропорту, звільняючи територію від ворога. Ганьба просто якась відбувається,
наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють
проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по аудіозаписам
перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ
проти п;ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від
політичних процесів. Зараз пред;явлено обвинувачення бувшому очильнику
Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що
нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких
епізодів переслідування можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка
ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти
промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра
промовчиш, коли прийдуть за сусідом, то післязавтра прийдуть за тобою і
ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка.
Слава Україні! Смерть ворогам!
Було передчуття, всі події так розвиаються в негативному руслі.
Але все буде Україна, ми переможемо браття!