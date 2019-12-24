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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:01
freeze написав: detroytred написав:
Следствие справилось с задачей - что нельзя считать их однозначно невиновными.
Но этого мало.
Задача следствия - доказать их вину.
Следствие тоже не фокусник, оно собрало то что есть, выдумать ничего больше нельзя, пусть суд оценивает собранные доказательства.
Вариант признания я полностью исключаю - семикратно судимый зэк не скажет ментам ни слова, надзирательница его жена полностью осведомлена по роду бывшей службы о нюансах, доктор слишком умна и хитра, чтобы сказать лишнее, музыкант просто фанатик - такие не сотрудничают со следствием. Девушка разведчик и так думаю не в курсе была.
Я бы их всех проверил на детекторе лжи, так в дополнение к бинго косвенных доказательств. Если тут будет тройное бинго, тут уж
То есть если суд не осудит можно со 100-процентной уверенностью сказать, что дело закрыто навсегда.
Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?
След должен быть к сбу.
Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...
Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:03
Тракторист написав: Starikan написав:
Насчет военки, которая поглощала не менее 50% трудовых и материальных ресурсов
кстати оставшиеся 50% промышлености при совке - это больше чем сегодняшние 100%...
Так и новые технологии, и новые открытия делались в ВПК, и только потом передавались на гражданку.
Причём это характерно не только для СССР, но и его идеологические противников
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:07
detroytred написав:
Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?
След должен быть к сбу.
Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...
Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.
Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления.
Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:10
shapo написав: Тракторист написав: Starikan написав:
Насчет военки, которая поглощала не менее 50% трудовых и материальных ресурсов
кстати оставшиеся 50% промышлености при совке - это больше чем сегодняшние 100%...
Так и новые технологии, и новые открытия делались в ВПК, и только потом передавались на гражданку.
Причём это характерно не только для СССР, но и его идеологические противников
Точно не 50%. В СССР было 38 млн. промышленных рабочих, а в ВПК (по оценкам ЦРУ) работало около 9 млн. Причем каждый оборонный завод имел твердый план по выпуску, как тогда говорили, ТНП - ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. На предприятиях ВПК выпускалась ВСЯ бытовая техника в СССР. Причем грань между гражданской и оборонной продукцией была весьма зыбкой - внутри ГАЗА находилось ПНО (Производство нестандартного оборудования), выпускавшее БТР, а внутри Красного Сормова - целый завод Волна, выпускавший подлодки
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:19
YKK написав: freeze написав:
Я бы их всех проверил на детекторе лжи, так в дополнение к бинго косвенных доказательств. Если тут будет тройное бинго, тут уж
А если подозреваемый откажется? Что тогда?
Они же говорят, что не виновны, это же прекрасно, приедет независимый эксперт из ФБР или Ми-6, уважаемый во всем мире, в течение дня проверит на полиграфе.
Если все пятеро не при чём, я бы их отпустил к вечеру.
У нас сейчас строят цифровое государство, Зеленский провозгласил диджитализацию.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 25 гру, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:20
freeze написав:
Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления.
Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.
Знову рептілоїди.
У Зелі виріс зуб на добровольців, а тут як тут Аваков, зі своїм "розслідуванням" - от і співпало. Закінчиться величезним скандалом і падінням рейтингу, бо довіра до добровольців більша, ніж до Зеленського, і він тут зробив величезну помилку, у спробі на їх наїхати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:22
lapay написав:
Знову рептілоїди
Многие даже догадываются про фамилию рептилоида. Проверить рептилию на полиграфе и закрыть тему этого зверинца.
Зы. Чтобы вы не переживали - рептилия точно не Порошенко ))) Уверен ,что По тут не при чем, он умный. Рангом чуть ниже.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29
freeze написав:
Многие даже догадываются про фамилию рептилоида. Проверить рептилию на полиграфе и закрыть тему этого зверинца.
Зы. Чтобы вы не переживали - рептилия точно не Порошенко ))) Уверен ,что По тут не при чем, он умный. Рангом чуть ниже.
У рептілоїдів хоч мотив зрозумілий - усунути конкурентів на новій планеті. А тут який мотив - арійській расі нема де жити?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:34
lapay написав: freeze написав:
Многие даже догадываются про фамилию рептилоида. Проверить рептилию на полиграфе и закрыть тему этого зверинца.
Зы. Чтобы вы не переживали - рептилия точно не Порошенко ))) Уверен ,что По тут не при чем, он умный. Рангом чуть ниже.
У рептілоїдів хоч мотив зрозумілий - усунути конкурентів на новій планеті. А тут який мотив - арійській расі нема де жити?
Не, мотив житейский, выслужиться перед начальством. Арийцев тут притянули к преступлению, чтобы замутить дело в конец.
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