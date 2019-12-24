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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4981498249834984
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Не, мотив житейский, выслужиться перед начальством. Арийцев тут притянули к преступлению, чтобы замутить дело в конец.

Якщо начальство іншопланетне, чи, хоча б, запоребрикове, то в це можна повірити, а нашим нафіга весь цей геморой, який закінчився пшиком?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:47

Re: Політичні дискусії

любопытно
https://www.youtube.com/watch?v=BXYRScwfUkg
с 33мин
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:51

  detroytred написав:* Я не могу утверждать, что Кузьменко, Дугарь и Антоненко не виноваты. Но я пытаюсь рассуждать логически. Какой смысл был бы заниматься откровенной фальсификацией и демонстрировать в суде фейковые видео (см. ссылку), если бы были какие-то нормальные доказательства вины людей?

Зачем позориться и подставляться с фейками, если есть убойный материал?*
https://uainfo.org/blognews/1577205427- ... oynyy.html

Кто-нибудь встречал в информпространстве ответы на эти вопросы?
Ведь реально доказательства, мягко говоря, слабоваты. Особенно для такого резонансного дела.


ну почему же, тут некоторым АБСОЛЮТНО достаточно имеющихся :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:55

  lapay написав:
  freeze написав:Не, мотив житейский, выслужиться перед начальством. Арийцев тут притянули к преступлению, чтобы замутить дело в конец.

Якщо начальство іншопланетне, чи, хоча б, запоребрикове, то в це можна повірити, а нашим нафіга весь цей геморой, який закінчився пшиком?


У Бабченко спросите. У нас тут режиссеров Станиславских до фига.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:02

  lapay написав:
  freeze написав:Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления.
Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.

Знову рептілоїди.
У Зелі виріс зуб на добровольців, а тут як тут Аваков, зі своїм "розслідуванням" - от і співпало. Закінчиться величезним скандалом і падінням рейтингу, бо довіра до добровольців більша, ніж до Зеленського, і він тут зробив величезну помилку, у спробі на їх наїхати.

Не согласен.
Для *опускания* рейтинга добровольцев вполне мог бы обойтись высвечиванием фактов добровольцев, которые начудили...
Ведь, как и среди любых групп, в среде доброльцев хватает маргиналов и чудаков всех мастей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У Бабченко спросите. У нас тут режиссеров Станиславских до фига.

Замовники Бабченка і Ко були з-за поребрика, як і розстрілу Амінової з чоловіком. Місцевих активістів могли і наші замовити, а бувших громадян сусідніх країн, замовляли з-за поребрика. Чому з Шереметов щось не так - абсолютно не зрозуміло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:02

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:* Я не могу утверждать, что Кузьменко, Дугарь и Антоненко не виноваты. Но я пытаюсь рассуждать логически. Какой смысл был бы заниматься откровенной фальсификацией и демонстрировать в суде фейковые видео (см. ссылку), если бы были какие-то нормальные доказательства вины людей?

Зачем позориться и подставляться с фейками, если есть убойный материал?*
https://uainfo.org/blognews/1577205427- ... oynyy.html

Кто-нибудь встречал в информпространстве ответы на эти вопросы?
Ведь реально доказательства, мягко говоря, слабоваты. Особенно для такого резонансного дела.


ну почему же, тут некоторым АБСОЛЮТНО достаточно имеющихся :D


По моему тут все стебутся с очевидных вещей. :lol: :lol: :lol:

Вам было бы достаточно, если бы у вашего дома взорвали машину с помощью гексогена, при этом у вашего соседа нашли гексоген в квартире, на видео с места закладки бомбы засветилось бы лицо, похожее на вашего соседа, тоже в куртке с похожим принтом и такой же хромой, еще на видео с места закладки засветилась баба, условно похожая на бабу с места закладки которую вы тоже видели вместе с соседом, другую знакомую вашего соседа в это время поймали с женой на закладки мины с гексогеном под другую машину, а другая знакомая вашего соседа оставила на бомбе отпечатки пальцев.

Тут все Жванецкие )))
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 гру, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:04

  freeze написав:
  detroytred написав:Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?

След должен быть к сбу.
Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...
Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.


Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления.
Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.

Я думаю, что на общество им побоку))
Скорее всего не хотят нарушать баланс между собой.
Грубо: пешками бодаются, а выше - зась. Рамки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:09

  lapay написав:
  freeze написав:У Бабченко спросите. У нас тут режиссеров Станиславских до фига.

Замовники Бабченка і Ко були з-за поребрика, як і розстрілу Амінової з чоловіком. Місцевих активістів могли і наші замовити, а бувших громадян сусідніх країн, замовляли з-за поребрика. Чому з Шереметов щось не так - абсолютно не зрозуміло.


Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.
По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.
Помню как при Гурвице в Одессу зашли чеченцы, эта была жесть криминальная. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 гру, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:10

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?

След должен быть к сбу.
Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...
Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.

зачем это нужно было Буче и Пуме?
Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.
Зачем ввязалась умная и хитрая доктор?
А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)
И почему музыкант хранил корпус мины?
Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д.
На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен.
YKK
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