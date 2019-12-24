Додано: Сер 25 гру, 2019 14:02

19yuriy91 написав: detroytred написав: * Я не могу утверждать, что Кузьменко, Дугарь и Антоненко не виноваты. Но я пытаюсь рассуждать логически. Какой смысл был бы заниматься откровенной фальсификацией и демонстрировать в суде фейковые видео (см. ссылку), если бы были какие-то нормальные доказательства вины людей?



Зачем позориться и подставляться с фейками, если есть убойный материал?*

https://uainfo.org/blognews/1577205427- ... oynyy.html



Кто-нибудь встречал в информпространстве ответы на эти вопросы?

Ведь реально доказательства, мягко говоря, слабоваты. Особенно для такого резонансного дела. * Я не могу утверждать, что Кузьменко, Дугарь и Антоненко не виноваты. Но я пытаюсь рассуждать логически. Какой смысл был бы заниматься откровенной фальсификацией и демонстрировать в суде фейковые видео (см. ссылку), если бы были какие-то нормальные доказательства вины людей?Зачем позориться и подставляться с фейками, если есть убойный материал?*Кто-нибудь встречал в информпространстве ответы на эти вопросы?Ведь реально доказательства, мягко говоря, слабоваты. Особенно для такого резонансного дела.



ну почему же, тут некоторым АБСОЛЮТНО достаточно имеющихся ну почему же, тут некоторым АБСОЛЮТНО достаточно имеющихся

По моему тут все стебутся с очевидных вещей.Вам было бы достаточно, если бы у вашего дома взорвали машину с помощью гексогена, при этом у вашего соседа нашли гексоген в квартире, на видео с места закладки бомбы засветилось бы лицо, похожее на вашего соседа, тоже в куртке с похожим принтом и такой же хромой, еще на видео с места закладки засветилась баба, условно похожая на бабу с места закладки которую вы тоже видели вместе с соседом, другую знакомую вашего соседа в это время поймали с женой на закладки мины с гексогеном под другую машину, а другая знакомая вашего соседа оставила на бомбе отпечатки пальцев.Тут все Жванецкие )))