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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4981498249834984 Додано: Сер 25 гру, 2019 14:04 freeze написав: detroytred написав: Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?



След должен быть к сбу.

Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...

Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует. Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?След должен быть к сбу.Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.



Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления.

Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно. Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления.Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.

Я думаю, что на общество им побоку))

Скорее всего не хотят нарушать баланс между собой.

Грубо: пешками бодаются, а выше - зась. Рамки. Я думаю, что на общество им побоку))Скорее всего не хотят нарушать баланс между собой.Грубо: пешками бодаются, а выше - зась. Рамки. detroytred

Повідомлень: 22737 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:09 lapay написав: freeze написав: У Бабченко спросите. У нас тут режиссеров Станиславских до фига. У Бабченко спросите. У нас тут режиссеров Станиславских до фига.

Замовники Бабченка і Ко були з-за поребрика, як і розстрілу Амінової з чоловіком. Місцевих активістів могли і наші замовити, а бувших громадян сусідніх країн, замовляли з-за поребрика. Чому з Шереметов щось не так - абсолютно не зрозуміло. Замовники Бабченка і Ко були з-за поребрика, як і розстрілу Амінової з чоловіком. Місцевих активістів могли і наші замовити, а бувших громадян сусідніх країн, замовляли з-за поребрика. Чому з Шереметов щось не так - абсолютно не зрозуміло.



Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.

По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.

Помню как при Гурвице в Одессу зашли чеченцы, эта была жесть криминальная. Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.Помню как при Гурвице в Одессу зашли чеченцы, эта была жесть криминальная. Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 гру, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14344 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3825 раз. Подякували: 5717 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:10 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?



След должен быть к сбу.

Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...

Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует. Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?След должен быть к сбу.Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.

зачем это нужно было Буче и Пуме? Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.

Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)

И почему музыкант хранил корпус мины? Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д.

На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен. Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д.На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен. YKK

Повідомлень: 1246 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:40 Re: Політичні дискусії freeze написав: Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.

По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо. Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.

Не дивіться зранку Шарікова - погано для травлення.

Всі Ваші виправдання аваковських зашкварів просто смішні. Не має ні виконавців, ні замовників, ні мотиву. Не дивіться зранку Шарікова - погано для травлення.Всі Ваші виправдання аваковських зашкварів просто смішні. Не має ні виконавців, ні замовників, ні мотиву. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9365 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1087 раз. Подякували: 1187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:43 YKK написав: detroytred написав: Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?



След должен быть к сбу.

Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...

Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует. Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?След должен быть к сбу.Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером...Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.

зачем это нужно было Буче и Пуме? Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.

Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)

И почему музыкант хранил корпус мины? Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д.

На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен. Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д.На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен.

Вот и я о том же.

Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой.



Поэтому и возникают вопросы.

Ведь абсурд: серьёзных улик не оставили, а курточку с ярким изображением и МОН-ку *под кроватью* оставили. Вот и я о том же.Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой.Поэтому и возникают вопросы.Ведь абсурд: серьёзных улик не оставили, а курточку с ярким изображением и МОН-ку *под кроватью* оставили. detroytred

Повідомлень: 22737 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:47 lapay написав: freeze написав: Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.

По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо. Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе.По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.

Не дивіться зранку Шарікова - погано для травлення.

Всі Ваші виправдання аваковських зашкварів просто смішні. Не має ні виконавців, ні замовників, ні мотиву. Не дивіться зранку Шарікова - погано для травлення.Всі Ваші виправдання аваковських зашкварів просто смішні. Не має ні виконавців, ні замовників, ні мотиву.



То есть очевидные на весь мир зашквары Грицака вы полностью оправдываете?

Читайте и смотрите все источники и каналы, тогда ваши познания будут разносторонними, а то если смотреть один телеканал и читать пару однобоких сайтов это приводит к искажению действительности ))) Я читаю и смотрю всё, это приводит к разносторонности и развитию ума ))) То есть очевидные на весь мир зашквары Грицака вы полностью оправдываете?Читайте и смотрите все источники и каналы, тогда ваши познания будут разносторонними, а то если смотреть один телеканал и читать пару однобоких сайтов это приводит к искажению действительности ))) Я читаю и смотрю всё, это приводит к разносторонности и развитию ума ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14344 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3825 раз. Подякували: 5717 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:49 detroytred написав: Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой. Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой.



Вряд ли нам дадут расписки о получении денег, организаторы же не совсем тупые.



Это же не партия регионов с тетрадкой черной бухгалтерии. Солидные люди, имхо, грамотные. Вряд ли нам дадут расписки о получении денег, организаторы же не совсем тупые.Это же не партия регионов с тетрадкой черной бухгалтерии. Солидные люди, имхо, грамотные. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14344 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3825 раз. Подякували: 5717 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:51 freeze написав: detroytred написав: Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой. Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой.



Вряд ли нам дадут расписки о получении денег, организаторы же не совсем тупые. Вряд ли нам дадут расписки о получении денег, организаторы же не совсем тупые.

*Исполнители* не умные))

Они бы оставили этими деньгами след.

Даже закопав)) *Исполнители* не умные))Они бы оставили этими деньгами след.Даже закопав)) detroytred

Повідомлень: 22737 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 15:58 detroytred написав: freeze написав: detroytred написав: Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой. Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой.



Вряд ли нам дадут расписки о получении денег, организаторы же не совсем тупые. Вряд ли нам дадут расписки о получении денег, организаторы же не совсем тупые.

*Исполнители* не умные))

Они бы оставили этими деньгами след.

Даже закопав)) *Исполнители* не умные))Они бы оставили этими деньгами след.Даже закопав))



Говорят у фигурантов с 2014 году прибавилось как в недвижимости так в авто.



Кузьменко под кличкой Лиса стала владелицей дома и нескольких авто.

Геращенко под кличкой Пума купила две квартиры и авто.



Пусть проверят источники средств, чего ж не проверить.



Но я ж говорю, лучше всех проверить на детекторе лжи, и если они все невиновны по взрыву Шеремета, то часть отпустить по домам, часть осудить по другим делам. Говорят у фигурантов с 2014 году прибавилось как в недвижимости так в авто.Кузьменко под кличкой Лиса стала владелицей дома и нескольких авто.Геращенко под кличкой Пума купила две квартиры и авто.Пусть проверят источники средств, чего ж не проверить.Но я ж говорю, лучше всех проверить на детекторе лжи, и если они все невиновны по взрыву Шеремета, то часть отпустить по домам, часть осудить по другим делам. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14344 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3825 раз. Подякували: 5717 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 16:36



Прибыль за последний год будет кардинально меньше, чем за 2017-й. Во многом из-за начисления резервов на «плохие» долги, по которым мы не получаем оплату и не представляем, как их можно получить с "компаний-пустышек", которым мы обязаны передавать газ, и которые с нами не рассчитываются. Прибыль все равно будет существенная, но она будет меньше, чем в 2017 году.*



Кабмин имеет право по закону обязывать "Нафтогаз" продавать газ тем или иным образом, мы со своей стороны предлагаем тот вариант, который объективно наиболее соответствует интересам конечного акционера "Нафтогаз" – населению Украины. Это не соответствует интересам Фирташа, который контролирует большинство компаний-посредников, но интересам народу Украины это точно соответствует.*



https://tsn.ua/ru/interview/rossiyane-m ... 30200.html



Прикол ещё и в том, что анбандлинг Нафтогаз не мог при ПАПе протащить, а со слугами смог.

Чудеса)) * Получается, та прибыльность предприятия, которая появилась в последние годы, сейчас нивелируется?Прибыль за последний год будет кардинально меньше, чем за 2017-й. Во многом из-за начисления резервов на «плохие» долги, по которым мы не получаем оплату и не представляем, как их можно получить с "компаний-пустышек", которым мы обязаны передавать газ, и которые с нами не рассчитываются. Прибыль все равно будет существенная, но она будет меньше, чем в 2017 году.*Кабмин имеет право по закону обязывать "Нафтогаз" продавать газ тем или иным образом, мы со своей стороны предлагаем тот вариант, который объективно наиболее соответствует интересам конечного акционера "Нафтогаз" – населению Украины. Это не соответствует интересам Фирташа, который контролирует большинство компаний-посредников, но интересам народу Украины это точно соответствует.*Прикол ещё и в том, что анбандлинг Нафтогаз не мог при ПАПе протащить, а со слугами смог.Чудеса)) detroytred

Повідомлень: 22737 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4981498249834984 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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