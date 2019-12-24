Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?
След должен быть к сбу. Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером... Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.
Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления. Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.
Я думаю, что на общество им побоку)) Скорее всего не хотят нарушать баланс между собой. Грубо: пешками бодаются, а выше - зась. Рамки.
freeze написав:У Бабченко спросите. У нас тут режиссеров Станиславских до фига.
Замовники Бабченка і Ко були з-за поребрика, як і розстрілу Амінової з чоловіком. Місцевих активістів могли і наші замовити, а бувших громадян сусідніх країн, замовляли з-за поребрика. Чому з Шереметов щось не так - абсолютно не зрозуміло.
Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе. По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо. Помню как при Гурвице в Одессу зашли чеченцы, эта была жесть криминальная.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 гру, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?
След должен быть к сбу. Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером... Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.
зачем это нужно было Буче и Пуме?
Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.
Зачем ввязалась умная и хитрая доктор?
А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)
И почему музыкант хранил корпус мины?
Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д. На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен.
freeze написав:Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе. По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.
Не дивіться зранку Шарікова - погано для травлення. Всі Ваші виправдання аваковських зашкварів просто смішні. Не має ні виконавців, ні замовників, ні мотиву.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Ваше мнение (предположение) - зачем это нужно было Буче и Пуме? Зачем ввязалась умная и хитрая доктор? И почему музыкант хранил корпус мины?
След должен быть к сбу. Начштаба Правого сектора прямо говорит и называет фамилию сотрудника сбу, которого видел в тот вечер, наблюдающим за домом. Когда выходил после встречи с Шереметом вечером... Сейчас же этот сотрудник вообще не фигурирует.
зачем это нужно было Буче и Пуме?
Ну обычно в большинстве преступлений мотивом является банально деньги.
Зачем ввязалась умная и хитрая доктор?
А может не такая она и умная?)) Типичный представитель шизоидной майданной тусовки (судя по ее постам в сети, умом она не блещет+легко внушаема+агрессивна, что говорит о проблемах с психикой)
И почему музыкант хранил корпус мины?
Не поверите, очень много преступников хранят дома улики. По разным причинам: жаль выбрасывать, авось, а вдруг пригодиться, на память и т.д. На самом деле по такой категории дел установить исполнителей не составляет большого труда). Нет идеальных преступлений, а следы всегда остаются. Другое дело - заказчики, они практически не досягаемые. П.С. Кто-то очень старательно, хотя и топорно пытается отмазать возможных участников/исполнителей. Цирк в суде очень показателен.
Вот и я о том же. Что деньги оставили бы следы, что в такой группе из пяти таких человек следов должно было бы остаться с лихвой.
Поэтому и возникают вопросы. Ведь абсурд: серьёзных улик не оставили, а курточку с ярким изображением и МОН-ку *под кроватью* оставили.
freeze написав:Не повторяйте сказки про Бабченко, там абсолютно все шито нитками гораздо белее, чем в деле Шеремета. Начиная от липового списка десятков журналистов, на которых якобы готовились покушения. Вася Грицак получил лучи своей славы, все на свободе. По делу Аминовых - чистые чеченские криминальные разборки, меньше чеченцев в стране ниже уровень преступности, имхо.
Не дивіться зранку Шарікова - погано для травлення. Всі Ваші виправдання аваковських зашкварів просто смішні. Не має ні виконавців, ні замовників, ні мотиву.
То есть очевидные на весь мир зашквары Грицака вы полностью оправдываете? Читайте и смотрите все источники и каналы, тогда ваши познания будут разносторонними, а то если смотреть один телеканал и читать пару однобоких сайтов это приводит к искажению действительности ))) Я читаю и смотрю всё, это приводит к разносторонности и развитию ума )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
* Получается, та прибыльность предприятия, которая появилась в последние годы, сейчас нивелируется?
Прибыль за последний год будет кардинально меньше, чем за 2017-й. Во многом из-за начисления резервов на «плохие» долги, по которым мы не получаем оплату и не представляем, как их можно получить с "компаний-пустышек", которым мы обязаны передавать газ, и которые с нами не рассчитываются. Прибыль все равно будет существенная, но она будет меньше, чем в 2017 году.*
Кабмин имеет право по закону обязывать "Нафтогаз" продавать газ тем или иным образом, мы со своей стороны предлагаем тот вариант, который объективно наиболее соответствует интересам конечного акционера "Нафтогаз" – населению Украины. Это не соответствует интересам Фирташа, который контролирует большинство компаний-посредников, но интересам народу Украины это точно соответствует.*