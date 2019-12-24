Додано: Сер 25 гру, 2019 18:01

Россия могла бы потерять значительно больше в случае продолжения судебных споров с Украиной по газу, а выплата Газпромом 2,9 миллиарда долларов долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, пишет ТАСС в среду, 25 декабря.



"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.



Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны.



В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 миллиарда долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.



Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 миллиарда гривен.

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