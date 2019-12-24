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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4983498449854986>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:01

Россия могла бы потерять значительно больше в случае продолжения судебных споров с Украиной по газу, а выплата Газпромом 2,9 миллиарда долларов долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, пишет ТАСС в среду, 25 декабря.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.

Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны.

В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 миллиарда долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.

Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 миллиарда гривен.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Прикол ещё и в том, что анбандлинг Нафтогаз не мог при ПАПе протащить, а со слугами смог.
Чудеса))

Почався він при Гройсмані, але були розбіжності, кому буде підпорядковуватись новостворена компанія - кабміну чи Нафтогазу. Зійшлись посередині - до НР Нафтогаз, потім кабмін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:28

По Шеремету.
1.Докази - єдиний більш-менш нормальний доказ - виключені телефони. Відео з камер неякісне під нього підходять тисячі людей.
І ще - слабо доказаний зв'язок між членами "банди".
2.Мотиви - мотив зовсім відсутній. Це підтвердили більшість інтерв'ю які я бачив по цьому ділу. Якщо мотив заробити гроші - то де ті гроші?
І якби прикольно виходить - лікар і музикант вирішили підробити кілерами. Так можна на будь-кого вбивство повішати.
3.На брифінгу прозвучало що "сьогодні ми їдемо затримувати організаторів". Де ті організатори?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:39

  lapay написав:
  detroytred написав:Прикол ещё и в том, что анбандлинг Нафтогаз не мог при ПАПе протащить, а со слугами смог.
Чудеса))

Почався він при Гройсмані, але були розбіжності, кому буде підпорядковуватись новостворена компанія - кабміну чи Нафтогазу. Зійшлись посередині - до НР Нафтогаз, потім кабмін.


Это не принципиально - важно другое. Анбандлинг сделан для того, чтобы отделить прибыльный бизнес транспортировки газа в ЕС от невыгодного бизнеса импорта газа, и повесить убытки последнего на внутренних потребителей.

На сегодня в консолидированном Нефтегазе прибыльные направления - это транзит газа в Европу и добыча+логистика+продажа газа УГД (15 млрд кубов) потребителям внутри страны. Убыточное - импорт+логистика+продажа российского газа якобы из Словакии через швейцарские прокладки (убыточное для Нефтегаза и прибыльное для прокладок).

НКРЭКУ устанавливала тарифы для внутренних потребителей исходя из общей экономики Нефтегаза. После анбандлинга прибыль от транзита газа в Европу будет консолидироваться под распил в отдельной структуре, а убытки импортного направления останутся в Нефтегазе и будут распределены между украинцами путем очередных раундов повышения тарифов...

PS: detroytread, что до самого решения - вокруг Зе соросят уже даже больше, чем было вокруг По, поэтому ничего удивительного. Контролироваться новая компания будет иностранцами
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 гру, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это не принципиально - важно другое. Анбандлинг сделан для того, чтобы отделить прибыльный бизнес транспортировки газа в ЕС от невыгодного бизнеса импорта газа, и повесить убытки последнего на внутренних потребителей.

На сегодня в консолидированном Нефтегазе прибыльные направления - это транзит газа в Европу и добыча+логистика+продажа газа УГД (15 млрд кубов) потребителям внутри страны. Убыточное - импорт+логистика+продажа российского газа якобы из Словакии через швейцарские прокладки (убыточное для Нефтегаза и прибыльное для прокладок).

НКРЭКУ устанавливала тарифы для внутренних потребителей исходя из общей экономики Нефтегаза. После анбандлинга прибыль от транзита газа в Европу будет консолидироваться под распил в отдельной структуре, а убытки импортного направления останутся в Нефтегазе и будут распределены между украинцами путем очередных раундов повышения тарифов...

Дурня всі три абзаци. Амбалдинг - вимога ЄС. Споживач платить за все. Хто хоче дешевше - той має свою свердловину чи імпорт напряму з Газпрому, якщо він ще буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:50

  lapay написав:Дурня всі три абзаци. Амбалдинг - вимога ЄС. Споживач платить за все. Хто хоче дешевше - той має свою свердловину чи імпорт напряму з Газпрому, якщо він ще буде.


Ты сначала освой это новое для себя слово! Амбандлинг :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:56

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты сначала освой это новое для себя слово! Амбандлинг

Мені він нафіга? Топ-менеджер теж явно не з газової сфери, раз таку пургу несе...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:58

Что касается требований ЕС - они все априори полезные? Беспрепятственный экспорт кругляка и свободная продажа земли - тоже требования ЕС, и что с того?

Свою голову на плечах нужно иметь, а не радоваться бусам, как те индейцы! Ни 3-й энергопакет, ни другая регуляторика ЕС не запрещают Нефтегазу продолжать транзит в его нынешней "бандинговой" конструкции с 2020-го года
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:00

andrijk777

Да что вы к этим докторам привязались, ей Богу.
Я же здесь уже приводил пример, когда в Одессе пару месяцев назад очень хороший врач-хирург осужден за взрыв у здания СБУ в 2014 году.

Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.
Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.
Детектор лжи - великая сила, даже если обманут его, уже достойны освобождения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.
Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.

Невже мара шаріївщини починає спадати з очей? Не верю!(с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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