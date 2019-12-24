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#<1 ... 4983498449854986 Додано: Сер 25 гру, 2019 19:05 freeze написав: andrijk777



Да что вы к этим докторам привязались, ей Богу.

Я же здесь уже приводил пример, когда в Одессе пару месяцев назад очень хороший врач-хирург осужден за взрыв у здания СБУ в 2014 году.



Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.

Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.

Детектор лжи - великая сила, даже если обманут его, уже достойны освобождения. Да что вы к этим докторам привязались, ей Богу.Я же здесь уже приводил пример, когда в Одессе пару месяцев назад очень хороший врач-хирург осужден за взрыв у здания СБУ в 2014 году.Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.Детектор лжи - великая сила, даже если обманут его, уже достойны освобождения.



А беркутят до сих держат в СИЗО, 6-й год не передавая дела в суд, потому что они там развалятся! Плюс публичные допросы то ли свидетелей, то ли обвиняемых под ноль уничтожат весь пантеон майдана, повергнув общество в ужас А беркутят до сих держат в СИЗО, 6-й год не передавая дела в суд, потому что они там развалятся! Плюс публичные допросы то ли свидетелей, то ли обвиняемых под ноль уничтожат весь пантеон майдана, повергнув общество в ужас zРадио

Повідомлень: 4486 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2003 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 19:09 Re: Політичні дискусії lapay написав: freeze написав: Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.

Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу. Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.

Невже мара шаріївщини починає спадати з очей? Не верю!(с) Невже мара шаріївщини починає спадати з очей? Не верю!(с)



Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.

Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная. Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14351 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3826 раз. Подякували: 5721 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 19:13 Re: Політичні дискусії freeze написав: Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.

Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная. Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная.

Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.

Про наших "експертів" я давав посилання на справу про хлопчика на рельсах, не могла борода у Антоненка щезнути і вирости за один день, і так далі, по довгому списку. Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.Про наших "експертів" я давав посилання на справу про хлопчика на рельсах, не могла борода у Антоненка щезнути і вирости за один день, і так далі, по довгому списку. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9371 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 19:22 Re: Політичні дискусії lapay написав: freeze написав: Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.

Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная. Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная.

Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.

Про наших "експертів" я давав посилання на справу про хлопчика на рельсах, не могла борода у Антоненка щезнути і вирости за один день, і так далі, по довгому списку. Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.Про наших "експертів" я давав посилання на справу про хлопчика на рельсах, не могла борода у Антоненка щезнути і вирости за один день, і так далі, по довгому списку.



С бородой то как раз проще всего - приклеил или отклеил, исчезла и выросла.

Думаю, надо искать кто упер все внятные записи с камер наблюдения, на самом деле это проще простого, было бы желание Баканова, там точно все ходы записаны до мелочей, кто персонально забирал у собственников записи, кому и в какой отдел передали, на каком этапе и в чьих руках потерялись, с какой целью. Улики не передаются в авоське, в таких конторах все под роспись. С бородой то как раз проще всего - приклеил или отклеил, исчезла и выросла.Думаю, надо искать кто упер все внятные записи с камер наблюдения, на самом деле это проще простого, было бы желание Баканова, там точно все ходы записаны до мелочей, кто персонально забирал у собственников записи, кому и в какой отдел передали, на каком этапе и в чьих руках потерялись, с какой целью. Улики не передаются в авоське, в таких конторах все под роспись. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14351 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3826 раз. Подякували: 5721 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 19:46 Re: Політичні дискусії freeze написав: С бородой то как раз проще всего - приклеил или отклеил, исчезла и выросла. С бородой то как раз проще всего - приклеил или отклеил, исчезла и выросла.

Заодно пузо і с..аку.

freeze написав: Думаю, надо искать кто упер все внятные записи с камер наблюдения, на самом деле это проще простого, было бы желание Баканова, там точно все ходы записаны до мелочей, кто персонально забирал у собственников записи, кому и в какой отдел передали, на каком этапе и в чьих руках потерялись, с какой целью. Улики не передаются в авоське, в таких конторах все под роспись. Думаю, надо искать кто упер все внятные записи с камер наблюдения, на самом деле это проще простого, было бы желание Баканова, там точно все ходы записаны до мелочей, кто персонально забирал у собственников записи, кому и в какой отдел передали, на каком этапе и в чьих руках потерялись, с какой целью. Улики не передаются в авоське, в таких конторах все под роспись.

Якщо їх і хтось злизав, то не для того, щоб потім знайшли.

Якщо суд буде нормальним, то відправить всю цю прокуроську маячню на дорозслідування, а підозрюваних на особисте зовов'язання. Адвокати знайшли вже вагон зашкварів, на які немає ніякої реакції, а це неправильно. Якщо не буде адекватної реакції на критику, то, замість мочі, польється кислота чи свинець. Заодно пузо і с..аку.Якщо їх і хтось злизав, то не для того, щоб потім знайшли.Якщо суд буде нормальним, то відправить всю цю прокуроську маячню на дорозслідування, а підозрюваних на особисте зовов'язання. Адвокати знайшли вже вагон зашкварів, на які немає ніякої реакції, а це неправильно. Якщо не буде адекватної реакції на критику, то, замість мочі, польється кислота чи свинець. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9371 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 19:50 lapay написав: Якщо їх і хтось злизав, то не для того, щоб потім знайшли. Якщо їх і хтось злизав, то не для того, щоб потім знайшли.



Записи думаю давно уничтожили, найти их нельзя, их нет уже, но найти человека, который уничтожил записи, это вообще не вопрос для нашей конторы, было бы желание. А у него уже можно поспрашивать с какой целью уничтожил, кто дал приказ. А там и исполнители, и организаторы, и заказчики рядом окажутся. На самом деле мне кажется, что давно все известно, только не все нам надо знать. Записи думаю давно уничтожили, найти их нельзя, их нет уже, но найти человека, который уничтожил записи, это вообще не вопрос для нашей конторы, было бы желание. А у него уже можно поспрашивать с какой целью уничтожил, кто дал приказ. А там и исполнители, и организаторы, и заказчики рядом окажутся. На самом деле мне кажется, что давно все известно, только не все нам надо знать. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14351 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3826 раз. Подякували: 5721 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4983498449854986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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