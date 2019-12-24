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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:05
freeze написав:andrijk777
Да что вы к этим докторам привязались, ей Богу.
Я же здесь уже приводил пример, когда в Одессе пару месяцев назад очень хороший врач-хирург осужден за взрыв у здания СБУ в 2014 году.
Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.
Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.
Детектор лжи - великая сила, даже если обманут его, уже достойны освобождения.
А беркутят до сих держат в СИЗО, 6-й год не передавая дела в суд, потому что они там развалятся! Плюс публичные допросы то ли свидетелей, то ли обвиняемых под ноль уничтожат весь пантеон майдана, повергнув общество в ужас
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:09
lapay написав: freeze написав:
Допросить на детекторы лжи и закрыть песнопения по этой теме, наука наша всё.
Не виновны - отпустить, виновны по детектору лжи - искать дальше доказательства, пусть сидят в СИЗО, с Ефремовым вон три года искали и никто здесь не переживал по этому поводу.
Невже мара шаріївщини починає спадати з очей? Не верю!(с)
Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.
Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:13
freeze написав:
Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.
Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная.
Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.
Про наших "експертів" я давав посилання на справу про хлопчика на рельсах, не могла борода у Антоненка щезнути і вирости за один день, і так далі, по довгому списку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:22
lapay написав: freeze написав:
Просто, я к тому что нет смысла по кругу обсуждать одну и ту же тему, есть в конце концов почти обьективные методы признанные в той или иной мере в большинстве цивилизованных стран.
Если уж осудить нельзя по детектору лжи, так есть вероятность 1-2 процента ошибки, то уж освободить можно без проблем, если полиграф покажет, что все пятеро никаким боком к этому делу, то тут вероятность невиновности абсолютная.
Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.
Про наших "експертів" я давав посилання на справу про хлопчика на рельсах, не могла борода у Антоненка щезнути і вирости за один день, і так далі, по довгому списку.
С бородой то как раз проще всего - приклеил или отклеил, исчезла и выросла.
Думаю, надо искать кто упер все внятные записи с камер наблюдения, на самом деле это проще простого, было бы желание Баканова, там точно все ходы записаны до мелочей, кто персонально забирал у собственников записи, кому и в какой отдел передали, на каком этапе и в чьих руках потерялись, с какой целью. Улики не передаются в авоське, в таких конторах все под роспись.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:46
freeze написав:
С бородой то как раз проще всего - приклеил или отклеил, исчезла и выросла.
Заодно пузо і с..аку.
freeze написав:
Думаю, надо искать кто упер все внятные записи с камер наблюдения, на самом деле это проще простого, было бы желание Баканова, там точно все ходы записаны до мелочей, кто персонально забирал у собственников записи, кому и в какой отдел передали, на каком этапе и в чьих руках потерялись, с какой целью. Улики не передаются в авоське, в таких конторах все под роспись.
Якщо їх і хтось злизав, то не для того, щоб потім знайшли.
Якщо суд буде нормальним, то відправить всю цю прокуроську маячню на дорозслідування, а підозрюваних на особисте зовов'язання. Адвокати знайшли вже вагон зашкварів, на які немає ніякої реакції, а це неправильно. Якщо не буде адекватної реакції на критику, то, замість мочі, польється кислота чи свинець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:50
lapay написав:
Якщо їх і хтось злизав, то не для того, щоб потім знайшли.
Записи думаю давно уничтожили, найти их нельзя, их нет уже, но найти человека, который уничтожил записи, это вообще не вопрос для нашей конторы, было бы желание. А у него уже можно поспрашивать с какой целью уничтожил, кто дал приказ. А там и исполнители, и организаторы, и заказчики рядом окажутся. На самом деле мне кажется, что давно все известно, только не все нам надо знать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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