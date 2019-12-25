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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4985498649874988>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:09

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:10

Немного о Шариковых

"Боже, як невдобно вийшло"

Підозрюваному в нападі на шеф-редактора Vежі змінили обвинувачення
Нагадаємо, що напад на Андрія Качора стався 30 серпня у Вінниці. Невідомий чоловік підійшов до Качора та уточнивши, чи саме він той журналіст “який писав про Шарія”, наніс йому удар в голову. Наступного дня нападник дав інтерв’ю в блозі Шарія, де пояснив мотиви свого вчинку, повідомивши, що йому не сподобалися дописи журналіста про Анатолія Шарія.

Підозрюваному в нападі на шеф-редактора видання Vежа Андрія Качора, мешканцю Вінниччини Артему Артеменку змінили обвинувачення.

Тепер чоловік підозрюється у вчиненні злочину за ч.2 ст. 345-1 – “Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності”. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Сторонники Шарика сами нападают на журналистов.
Но когда к Шариковым применили их же методы, они вспомнили про "журналистику"

“Немає підстав затягувати процес”: відбулося перше судове засідання у справі нападу на редактора “Вежі”. ФОТО
Зрештою на Андрія Качора був здійснений напад з боку членів осередку партії Шарія: активіст проросійської партії Артем Артеменко наніс удар в голову Андрію Качору пізно ввечері 30 серпня, і вже наступного дня дав з цього приводу інтерв’ю для блога Анатолія Шарія.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:12

  freeze написав:Вот этот товарищ обливал мочой.

Стерненко здесь каким боком ?
Потому что так сказал Шариков. Как и о том, что генпрокурор покрывает Стерненко.
Плохо работает, плохо

И почитайте, как сторонники Шарикова нападают на неугодных для них журналистов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:29

  freeze написав:Вот этот товарищ обливал мочой.
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Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:34

  zРадио написав:
  freeze написав:Вот этот товарищ обливал мочой.
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Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали :mrgreen:

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Фотошоп; причём не самый качественный; опять запахло Великим Княжеством Московским :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вот этот товарищ обливал мочой.

Чего то рожа у арийца не арийская, типичное туповатое рагулье. А чего у него там на одежде? Свастика,44 и чего то на арийском?))
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:50

  Ukrainian написав:Фотошоп; причём не самый качественный; опять запахло Великим Княжеством Московским :lol:


Тролль, есть такой хороший ресурс, позволяющий смотреть фото даже приватных профилей - vkfaces. Пройди по ссылке и сам полистай!

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https://vkfaces.com/vk/user/idvityha

PS: заодно почисти и свой контактик, а то мало ли что :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:58

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:00

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Фотошоп; причём не самый качественный; опять запахло Великим Княжеством Московским :lol:


Тролль, есть такой хороший ресурс, позволяющий смотреть фото даже приватных профилей - vkfaces. Пройди по ссылке и сам полистай!

Зображення

https://vkfaces.com/vk/user/idvityha

PS: заодно почисти и свой контактик, а то мало ли что :mrgreen:

Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав. :wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:02

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав.
Регочу :mrgreen:
Петру дякуємо за VPN
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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