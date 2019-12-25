Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нагадаємо, що напад на Андрія Качора стався 30 серпня у Вінниці. Невідомий чоловік підійшов до Качора та уточнивши, чи саме він той журналіст “який писав про Шарія”, наніс йому удар в голову. Наступного дня нападник дав інтерв’ю в блозі Шарія, де пояснив мотиви свого вчинку, повідомивши, що йому не сподобалися дописи журналіста про Анатолія Шарія.
Підозрюваному в нападі на шеф-редактора видання Vежа Андрія Качора, мешканцю Вінниччини Артему Артеменку змінили обвинувачення.
Тепер чоловік підозрюється у вчиненні злочину за ч.2 ст. 345-1 – “Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності”. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Сторонники Шарика сами нападают на журналистов. Но когда к Шариковым применили их же методы, они вспомнили про "журналистику"
Зрештою на Андрія Качора був здійснений напад з боку членів осередку партії Шарія: активіст проросійської партії Артем Артеменко наніс удар в голову Андрію Качору пізно ввечері 30 серпня, і вже наступного дня дав з цього приводу інтерв’ю для блога Анатолія Шарія.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали
Фотошоп; причём не самый качественный; опять запахло Великим Княжеством Московским
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
PS: заодно почисти и свой контактик, а то мало ли что
Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД