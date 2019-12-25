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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4985498649874988
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:07

  Ukrainian написав:Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав. :wink:


Запрещено то, что заблокировано. А vkfaces прекрасно работает 8) Какой же ты все-таки пропагандист - не люблю лжецов, внаглую называющих черное белым, считая таким образом всех вокруг идиотами!
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:15

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав. :wink:


Запрещено то, что заблокировано. А vkfaces прекрасно работает 8) Какой же ты все-таки мерзкий пропагандист - не люблю лжецов, внаглую называющих черное белым, считая таким образом всех вокруг идиотами!

І що з того? Вконтакт немає українських користувачів ;а фейкові профілі залишились на твою радість :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:24

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав. :wink:


Запрещено то, что заблокировано. А vkfaces прекрасно работает 8) Какой же ты все-таки мерзкий пропагандист - не люблю лжецов, внаглую называющих черное белым, считая таким образом всех вокруг идиотами!

І що з того? Вконтакт немає українських користувачів ;а фейкові профілі залишились на твою радість :lol:


"Не" с глаголами пишется раздельно, умник! "Немає" пишется слится только как отрицательная частица "нет". Ну это я так - бесплатный урок украинского для юзера, пафосно себя назвавшего Ukrainian.

Что до странички - это ты у своего героя спроси, почему контакт заблокирован в Украине с 2016-го, а фоточки (в том числе зашкварные) он продолжает там выкладывать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:45

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Вот этот товарищ обливал мочой.

Стерненко здесь каким боком ?
Потому что так сказал Шариков. Как и о том, что генпрокурор покрывает Стерненко.
Плохо работает, плохо

И почитайте, как сторонники Шарикова нападают на неугодных для них журналистов


Там про этого кадра, которого якобы избил журналист Шария, целое 15 минутное видео есть, о том как он нажрался до рыгания, как хамил, все свидетели, лица никто не прячет, можете на досуге посмотреть про запойных, комменты можете пропускать Шария, только хардкор.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:51

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:
  Ukrainian написав:Соціальні мережі Великого Московского Князівства в Україні заборонені якщо ти не знав.
Регочу :mrgreen:
Петру дякуємо за VPN


Канадские украинцы они такие наивные
Настоящий украинец завсегда VPN включит и посмотрит запретное.

Кстати сейчас посмотрел доктора Комаровского, понравился мудрый совет доктора, меньше смотреть новостей, больше смотреть PornHub. А ведь прав популяризатор науки, по мужицки, по глубинному прав, надо смотреть то, что вызывает положительные эмоции, тогда придет здоровье.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:надо смотреть то, что вызывает положительные эмоции, тогда придет здоровье.

— Вот, смотри, Розочка - отличница, уже в кино снимается, а ты балбес!
— Мама, вообще-то это порно!
— Ой вэй, ну не всем же в театре играть...

РБК ссылается на Страну,шо опять фейк или таки поздравили с Днем рождения?
https://www.rbc.ua/rus/news/gbr-provelo ... 03137.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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