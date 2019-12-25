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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4987498849894990>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:47

  freeze написав:Обычно говорят о 80%, однако, по факту, цифра на уровне 93-95%. То есть лишь 5-7 человек из ста способны пройти полиграф так, что результат будет непонятным (обратите внимание на фразу «результат будет непонятным»: то есть он будет неоднозначным, на его основе нельзя будет заявить о результатах однозначно, но тем не менее, какой-то результат будет).

Википедия пишет:
Научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию лженаукой.[3][4][5][6][7]

Несмотря на то, что NAS обнаружил «высокий уровень ложных срабатываний», неспособность разоблачить таких людей, как Олдрич Эймс и Ларри Ву-Тай чин, и другие неспособности показать научное обоснование использования полиграфа, он продолжает использоваться.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:02

  zРадио написав:Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали :mrgreen:

ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:29

  mephala написав:
  zРадио написав:Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали :mrgreen:

ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта :twisted:


У каждого свое славянство. У тебя, исходя из комментария - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:34

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали :mrgreen:

ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта :twisted:


У каждого свое славянство. У тебя, насколько я понял - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое...

Дружба з Великим Московським Князівством :lol:
Один народ :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:38

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:Дружба з Великим Московським Князівством
Один народ


Дружба с Адольфом Алоизовичем вообще не характерна для всех славян, даже для поляков или хорватов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:24

zРадио
або доказуй свої твердження або жри краватку.
хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:31

  mephala написав:zРадио
або доказуй свої твердження або жри краватку.
хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.


А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастики :mrgreen:

Ты отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:45

  zРадио написав:
  mephala написав:zРадио
або доказуй свої твердження або жри краватку.
хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.


А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастики :mrgreen:

Ты отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил...


  zРадио написав:Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали :mrgreen:

Зображення

ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.
і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає московія.
і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів ти став форумним брехуном?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:51

  mephala написав:ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.
і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.
і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?


В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:59

  zРадио написав:
  mephala написав:ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.
і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.
і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?


В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!

в першому дописі ти писав про:
"Дождемся комментариев знатока рун mephala"
а тепер вже пишеш про:
"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"

а тепер поясни
1) про які руни ти писав у першому дописі.
2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.
3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.

і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.
спалився ти московит.
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