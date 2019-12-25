Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Обычно говорят о 80%, однако, по факту, цифра на уровне 93-95%. То есть лишь 5-7 человек из ста способны пройти полиграф так, что результат будет непонятным (обратите внимание на фразу «результат будет непонятным»: то есть он будет неоднозначным, на его основе нельзя будет заявить о результатах однозначно, но тем не менее, какой-то результат будет).
Википедия пишет: Научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию лженаукой.[3][4][5][6][7]
zРадио написав:Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали
ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта
У каждого свое славянство. У тебя, насколько я понял - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое...
Дружба з Великим Московським Князівством Один народ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
mephala написав:zРадио або доказуй свої твердження або жри краватку. хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.
А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастики
Ты отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил...
mephala написав:zРадио або доказуй свої твердження або жри краватку. хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.
А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастики
Ты отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил...
zРадио написав:Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали
ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму. і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає московія. і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів ти став форумним брехуном?
mephala написав:ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму. і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія. і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?
В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!
mephala написав:ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму. і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія. і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?
В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!
в першому дописі ти писав про: "Дождемся комментариев знатока рун mephala" а тепер вже пишеш про: "выступишь адвокатом любителей нацистской символики"
а тепер поясни 1) про які руни ти писав у першому дописі. 2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка. 3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.
і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму. спалився ти московит.