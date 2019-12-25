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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4987498849894990> Додано: Сер 25 гру, 2019 22:47 freeze написав: Обычно говорят о 80%, однако, по факту, цифра на уровне 93-95%. То есть лишь 5-7 человек из ста способны пройти полиграф так, что результат будет непонятным (обратите внимание на фразу «результат будет непонятным»: то есть он будет неоднозначным, на его основе нельзя будет заявить о результатах однозначно, но тем не менее, какой-то результат будет).

Обычно говорят о 80%, однако, по факту, цифра на уровне 93-95%. То есть лишь 5-7 человек из ста способны пройти полиграф так, что результат будет непонятным (обратите внимание на фразу «результат будет непонятным»: то есть он будет неоднозначным, на его основе нельзя будет заявить о результатах однозначно, но тем не менее, какой-то результат будет).

Википедия пишет:

Научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию лженаукой.[3][4][5][6][7]



Несмотря на то, что NAS обнаружил «высокий уровень ложных срабатываний», неспособность разоблачить таких людей, как Олдрич Эймс и Ларри Ву-Тай чин, и другие неспособности показать научное обоснование использования полиграфа, он продолжает использоваться.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 Википедия пишет:Научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию лженаукой.[3][4][5][6][7]Несмотря на то, что NAS обнаружил «высокий уровень ложных срабатываний», неспособность разоблачить таких людей, как Олдрич Эймс и Ларри Ву-Тай чин, и другие неспособности показать научное обоснование использования полиграфа, он продолжает использоваться. Tegularius Повідомлень: 1072 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 23:02 zРадио написав: Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун- а то вдруг это не то, о чем мы все подумали

ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 23:29 mephala написав: zРадио написав: Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун- а то вдруг это не то, о чем мы все подумали

ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта



У каждого свое славянство. У тебя, исходя из комментария - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое... У каждого свое славянство. У тебя, исходя из комментария - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое... zРадио

Повідомлень: 4498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2004 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 23:34 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав: Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун- а то вдруг это не то, о чем мы все подумали

ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта ох же вам і допікає слов'янство. відразу видно манкурта



У каждого свое славянство. У тебя, насколько я понял - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое... У каждого свое славянство. У тебя, насколько я понял - с черным орлом, держащим венок со свастикой. Извини, у меня другое...

Дружба з Великим Московським Князівством

Один народ Дружба з Великим Московським КнязівствомОдин народ "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8435 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 23:38 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Дружба з Великим Московським Князівством

Один народ Дружба з Великим Московським КнязівствомОдин народ



Дружба с Адольфом Алоизовичем вообще не характерна для всех славян, даже для поляков или хорватов. Дружба с Адольфом Алоизовичем вообще не характерна для всех славян, даже для поляков или хорватов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14361 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3828 раз. Подякували: 5724 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 00:24 zРадио

або доказуй свої твердження або жри краватку.

хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном. mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 00:31 mephala написав: zРадио

або доказуй свої твердження або жри краватку.

хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном. або доказуй свої твердження або жри краватку.хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.



А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастики



Ты отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил... А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастикиТы отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил... zРадио

Повідомлень: 4498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2004 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 00:45 zРадио написав: mephala написав: zРадио

або доказуй свої твердження або жри краватку.

хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном. або доказуй свої твердження або жри краватку.хоча ні. можеш не жрати краватку. просто будеш форумним брехуном.



А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастики



Ты отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил... А что тут доказывать - я разместил фото напавшего вчера на журналистов лица с гербом третьего рейха на одежде. Под фото написал, что жду твоего комментария - вдруг, мне только показалось, что это герб нацистов, и это какой-то другой орел, держащий какой-то другой венок какой-то другой свастикиТы отозвался на этот вопрос предъявой, что я не чту славянство. Вот я и предположил, что для тебя славянство имеет привкус нацизма, если ты предпочел ответить на мой комментарий именно так, как ответил...



zРадио написав: Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун mephala - а то вдруг это не то, о чем мы все подумали



Добавлю вид сзади. Дождемся комментариев знатока рун- а то вдруг это не то, о чем мы все подумали

ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.

і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає московія.

і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів ти став форумним брехуном? ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає московія.і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів ти став форумним брехуном? mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 00:51 mephala написав: ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.

і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.

і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном? ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?



В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет! В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет! zРадио

Повідомлень: 4498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2004 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 00:59 zРадио написав: mephala написав: ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.

і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.

і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном? ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?



В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет! В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!

в першому дописі ти писав про:

"Дождемся комментариев знатока рун mephala"

а тепер вже пишеш про:

"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"



а тепер поясни

1) про які руни ти писав у першому дописі.

2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.

3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.



і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.

спалився ти московит. в першому дописі ти писав про:"Дождемся комментариев знатока рун mephala"а тепер вже пишеш про:"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"а тепер поясни1) про які руни ти писав у першому дописі.2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.спалився ти московит. mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4987498849894990> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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