Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму. і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія. і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?
В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!
в першому дописі ти писав про: "Дождемся комментариев знатока рун mephala" а тепер вже пишеш про: "выступишь адвокатом любителей нацистской символики"
а тепер поясни 1) про які руни ти писав у першому дописі. 2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка. 3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.
і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму. спалився ти московит.
Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:
1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.
2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой
3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.
Что касается последнего твоего вброса - московитов защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот что касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги!
mephala написав:в першому дописі ти писав про: "Дождемся комментариев знатока рун mephala" а тепер вже пишеш про: "выступишь адвокатом любителей нацистской символики"
а тепер поясни 1) про які руни ти писав у першому дописі. 2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка. 3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.
і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму. спалився ти московит.
Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:
1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.
2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой
3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.
Что касается последнего твоего вброса - московитом защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги!
1) посилання на ту дискусію де я стверджував що череп це слов’янський символ. інакше все це твоя нагла брехня.
2) я повинен пояснювати те що ти прирівняв у своїх дописах? це вже кульмінація нахабності
3) так ти нічого і не пояснив прикрившись своїми вигадками
На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что "изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!". Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!
И такой случай не единственный. Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!
На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что "изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!". Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!
И такой случай не единственный. Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!
zРадио написав:1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.
Якось декілька людей голосно обмовляли одного чоловіка, який проходив повз них. Він все чув, але відповів посмішкою та ще й привітався до них, побажавши здоров’я. Хтось запитав у нього:
— Ти посміхаєшся та бажаєш цим людям здоров’я, невже ти не відчуваєш до них відрази та злоби?
На це чоловік відповів:
— Коли я приходжу на ринок, то можу витрачати тільки те, що знаходиться в моєму гаманці. Так само і в спілкуванні з людьми: я можу витрачати тільки те, чим наповнена моя душа…
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Ты! Потому что знаешь, что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками! Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!
PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая!
Ты! Потому что знаешь, что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками! Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!
PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая!
1) де там про Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский ???
2) ось мої слова цитую: "не бачив що там приліпили зе але сам по собі символ черепу це символ безстрашності перед смертю. сам символ черепу використовується багатьма групами людей а не тільки фашистами. так що коректно казати що не дозволено використовувати символ черепу задля пропаганди фашизму (у певних візуальних нарисах) а не взагалі не можна використовувати" а ось як ти перекручуєш мої слова: "ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!"
то ти вже двічі оббрехав мене. як то кажуть - ти брехло в квадраті вже.
zРадио Не дивлячись на досить похилий вік пам’ять все ще хороша?
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