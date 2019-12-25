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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4987498849894990 Додано: Чет 26 гру, 2019 01:17 mephala написав: zРадио написав: mephala написав: ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.

і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.

і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном? ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?



В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет! В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!

в першому дописі ти писав про:

"Дождемся комментариев знатока рун mephala"

а тепер вже пишеш про:

"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"



а тепер поясни

1) про які руни ти писав у першому дописі.

2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.

3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.



і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.

спалився ти московит. в першому дописі ти писав про:"Дождемся комментариев знатока рун mephala"а тепер вже пишеш про:"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"а тепер поясни1) про які руни ти писав у першому дописі.2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.спалився ти московит.



Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:



1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.



2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой



3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.



Что касается последнего твоего вброса - московитов защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот что касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги! Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.Что касается последнего твоего вброса - московитов защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот что касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги! zРадио

Повідомлень: 4498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2004 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 01:22 zРадио написав: mephala написав: в першому дописі ти писав про:

"Дождемся комментариев знатока рун mephala"

а тепер вже пишеш про:

"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"



а тепер поясни

1) про які руни ти писав у першому дописі.

2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.

3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.



і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.

спалився ти московит. в першому дописі ти писав про:"Дождемся комментариев знатока рун mephala"а тепер вже пишеш про:"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"а тепер поясни1) про які руни ти писав у першому дописі.2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.спалився ти московит.



Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:



1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.



2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой



3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.



Что касается последнего твоего вброса - московитом защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги! Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.Что касается последнего твоего вброса - московитом защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги!



1) посилання на ту дискусію де я стверджував що череп це слов’янський символ. інакше все це твоя нагла брехня.



2) я повинен пояснювати те що ти прирівняв у своїх дописах? це вже кульмінація нахабності



3) так ти нічого і не пояснив прикрившись своїми вигадками



і хто з нас жалюгідний? 1) посилання на ту дискусію де я стверджував що череп це слов’янський символ. інакше все це твоя нагла брехня.2) я повинен пояснювати те що ти прирівняв у своїх дописах? це вже кульмінація нахабності3) так ти нічого і не пояснив прикрившись своїми вигадкамиі хто з нас жалюгідний? mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 01:38 mephala



На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что "изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".

Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!



И такой случай не единственный.

Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!



Політичні дискусії На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что "изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!И такой случай не единственный.Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я! zРадио

Повідомлень: 4498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2004 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 01:43 zРадио написав: mephala



На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что " изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности , например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока . Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач , где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".

Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!



И такой случай не единственный.

Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!



Політичні дискусії На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что ", например, о. Особенно часто встречается он сегодня, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!И такой случай не единственный.Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!



а тепер читаємо що ти був написав раніше:



zРадио написав: 1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский . Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.

1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА.. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.



і хто жалюгідний та брехун? а тепер читаємо що ти був написав раніше:і хто жалюгідний та брехун? mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 01:55 Якось декілька людей голосно обмовляли одного чоловіка, який проходив повз них. Він все чув, але відповів посмішкою та ще й привітався до них, побажавши здоров’я. Хтось запитав у нього:



— Ти посміхаєшся та бажаєш цим людям здоров’я, невже ти не відчуваєш до них відрази та злоби?



На це чоловік відповів:



— Коли я приходжу на ринок, то можу витрачати тільки те, що знаходиться в моєму гаманці. Так само і в спілкуванні з людьми: я можу витрачати тільки те, чим наповнена моя душа… Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27221 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1895 раз. Подякували: 2073 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 02:02 mephala написав:

і хто жалюгідний та брехун? і хто жалюгідний та брехун?



Ты! Потому что знаешь , что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!

Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!



Політичні дискусії

Політичні дискусії



PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая! Ты! Потому что, что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая! zРадио

Повідомлень: 4498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 862 раз. Подякували: 2004 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 02:12 zРадио написав: mephala написав:

і хто жалюгідний та брехун? і хто жалюгідний та брехун?



Ты! Потому что знаешь , что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!

Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!



Політичні дискусії

Політичні дискусії



PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая! Ты! Потому что, что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая!



1) де там про Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский ???



2) ось мої слова цитую:

"не бачив що там приліпили зе але сам по собі символ черепу це символ безстрашності перед смертю. сам символ черепу використовується багатьма групами людей а не тільки фашистами.

так що коректно казати що не дозволено використовувати символ черепу задля пропаганди фашизму (у певних візуальних нарисах) а не взагалі не можна використовувати"

а ось як ти перекручуєш мої слова:

"ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!"



то ти вже двічі оббрехав мене. як то кажуть - ти брехло в квадраті вже. 1) де там про???2) ось мої слова цитую:"не бачив що там приліпили зе але сам по собі символ черепу це символ безстрашності перед смертю. сам символ черепу використовується багатьма групами людей а не тільки фашистами.так що коректно казати що не дозволено використовувати символ черепу задля пропаганди фашизму (у певних візуальних нарисах) а не взагалі не можна використовувати"а ось як ти перекручуєш мої слова:"ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!"то ти вже двічі оббрехав мене. як то кажуть - ти брехло в квадраті вже. mephala Повідомлень: 6173 З нами з: 07.04.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 02:13 zРадио

Не дивлячись на досить похилий вік пам’ять все ще хороша?



Президент Владимир Путин назвал подарком россиянам на Новый год гиперзвуковую ракету «Авангард» с непредсказуемой траекторией. Авиаинженер Марк Солонин объясняет, что еще непредсказуемо в этом проекте



Авиаинженер Марк Солонин объясняет, что не так с проектом гиперзвуковой ракеты «Авангард»

Российская пресса уверяет, что теперь американцы в панике. Но если все так, как вы рассказываете, то они ведь должны понимать, что это все или бессмысленно, или невозможно, или блеф? И не пугаться надо, а покрутить пальцем у виска?



— Что они и сделали: покрутили.



https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... y-ne-znaem Не дивлячись на досить похилий вік пам’ять все ще хороша?Президент Владимир Путин назвал подарком россиянам на Новый год гиперзвуковую ракету «Авангард» с непредсказуемой траекторией. Авиаинженер Марк Солонин объясняет, что еще непредсказуемо в этом проектеАвиаинженер Марк Солонин объясняет, что не так с проектом гиперзвуковой ракеты «Авангард»Российская пресса уверяет, что теперь американцы в панике. Но если все так, как вы рассказываете, то они ведь должны понимать, что это все или бессмысленно, или невозможно, или блеф? И не пугаться надо, а покрутить пальцем у виска?— Что они и сделали: покрутили. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8435 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4987498849894990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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