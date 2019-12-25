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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4987498849894990
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:17

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:ось твій оригінальний допис. яким ти прирівняв слов’янство до фашизму.
і прирівнюючи слов’янство до фашизму ти не те що не поважаєш його а бажаєш розчавити його та зробити ручним як того бажає бачити московія.
і я так і не побачив доказів від тебе - то я так зрозумів став форумним брехуном?


В этом оригинальном комментарии ровно 2 вещи - фотофакт герба третьего рейха на одежде лже-патриота, напавшего на журналистов, и намек на то, что ты и в этот раз выступишь адвокатом любителей нацистской символики. Что, собственно, и подтвердилось твоим ответом, в котором ты снова приплел славянство там, где им и не пахнет!

в першому дописі ти писав про:
"Дождемся комментариев знатока рун mephala"
а тепер вже пишеш про:
"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"

а тепер поясни
1) про які руни ти писав у першому дописі.
2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.
3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.

і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.
спалився ти московит.


Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:

1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.

2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой

3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.

Что касается последнего твоего вброса - московитов защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот что касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:22

  zРадио написав:
  mephala написав:в першому дописі ти писав про:
"Дождемся комментариев знатока рун mephala"
а тепер вже пишеш про:
"выступишь адвокатом любителей нацистской символики"

а тепер поясни
1) про які руни ти писав у першому дописі.
2) з яких це пір слово руни=нацистська символіка.
3) яким це чином я виступив на захист фашистської символіки.

і ти ще будеш тут заливати що ти не прирівнюєш слов’янство до нацизму.
спалився ти московит.


Ты никчемен, если сам не можешь ответить на свои вопросы, но ок:

1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.

2) вот ты и объясни, раз приравнял их между собой

3) на защиту носителей нацистской символики. А как именно, я уже раскрыл в 1-м пункте.

Что касается последнего твоего вброса - московитом защищать на намерен, тем более, что не знаю, что там у них со славянством, а вот касается наших собственных лже-патриотов, увы - именно они являются опорой попыток де-славянизации Украины. Именно они меняют привычные слова славянского генезиса украинского языка на их немецкие и английские аналоги!


1) посилання на ту дискусію де я стверджував що череп це слов’янський символ. інакше все це твоя нагла брехня.

2) я повинен пояснювати те що ти прирівняв у своїх дописах? це вже кульмінація нахабності

3) так ти нічого і не пояснив прикрившись своїми вигадками

і хто з нас жалюгідний?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:38

mephala

На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что "изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".
Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!

И такой случай не единственный.
Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:43

  zРадио написав:mephala

На, читай. В дискуссии по фотографии нео-нациста с шевроном "Мертвой головы" (СС Тотенкопф) ты используешь аргумент, что "изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".
Чем индульгируешь ношение этого позора украинской молодежью!

И такой случай не единственный.
Извини, я все искать не буду - ты исписал десятка три страниц подобным бредом! И замечания тебе делал далеко не один я!

Політичні дискусії


а тепер читаємо що ти був написав раніше:

  zРадио написав:1) выдуманные тобой при попытках обосновать ношение шевронов "Мертвой головы" одним из лже-патриотов, о котором подобная дискуссия велась в прошлой раз. Фамилию я уже не вспомню - таких, к сожалению, очень много. Но точно помню, что фотография была сделана на праздновании ДР Бандеры в КГГА. Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский. Собственно, поэтому я и применяю к тебе определение - адвокат любителей нацистской символики.


і хто жалюгідний та брехун?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:55

Якось декілька людей голосно обмовляли одного чоловіка, який проходив повз них. Він все чув, але відповів посмішкою та ще й привітався до них, побажавши здоров’я. Хтось запитав у нього:

— Ти посміхаєшся та бажаєш цим людям здоров’я, невже ти не відчуваєш до них відрази та злоби?

На це чоловік відповів:

— Коли я приходжу на ринок, то можу витрачати тільки те, що знаходиться в моєму гаманці. Так само і в спілкуванні з людьми: я можу витрачати тільки те, чим наповнена моя душа…
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:02

  mephala написав:
і хто жалюгідний та брехун?


Ты! Потому что знаешь, что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!
Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!

Політичні дискусії
Політичні дискусії

PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:12

  zРадио написав:
  mephala написав:
і хто жалюгідний та брехун?


Ты! Потому что знаешь, что в этой же дискуссии ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!
Всем, чем угодно, только, чтобы не признавать очевидного факта - нео-нацизма в среде ура-патриотов!

Політичні дискусії
Політичні дискусії

PS: я намеренно подчеркнул в прошлом комментарии, что привел ссылку только на один эпизод, хотя их было много, но ты, видимо, не только лживый, но и хитросделанный - считаешь, что всю ту дискуссию не будет никто читать, включая меня. Выкуси - у меня память хорошая!


1) де там про Ты тогда нагло врал нам, что это не нацисткий символ, а древнеславянский ???

2) ось мої слова цитую:
"не бачив що там приліпили зе але сам по собі символ черепу це символ безстрашності перед смертю. сам символ черепу використовується багатьма групами людей а не тільки фашистами.
так що коректно казати що не дозволено використовувати символ черепу задля пропаганди фашизму (у певних візуальних нарисах) а не взагалі не можна використовувати"
а ось як ти перекручуєш мої слова:
"ты обосновывал ношение нацистских символов и знаком опасности, и символом бесстрашия, и древнеславянскими знаками!"

то ти вже двічі оббрехав мене. як то кажуть - ти брехло в квадраті вже.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:13

zРадио
Не дивлячись на досить похилий вік пам’ять все ще хороша?

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— Что они и сделали: покрутили. :lol:

https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... y-ne-znaem
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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