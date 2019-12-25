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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4985498649874988
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:13

zРадио
Не дивлячись на досить похилий вік пам’ять все ще хороша?

Президент Владимир Путин назвал подарком россиянам на Новый год гиперзвуковую ракету «Авангард» с непредсказуемой траекторией. Авиаинженер Марк Солонин объясняет, что еще непредсказуемо в этом проекте

Авиаинженер Марк Солонин объясняет, что не так с проектом гиперзвуковой ракеты «Авангард»
Российская пресса уверяет, что теперь американцы в панике. Но если все так, как вы рассказываете, то они ведь должны понимать, что это все или бессмысленно, или невозможно, или блеф? И не пугаться надо, а покрутить пальцем у виска?

— Что они и сделали: покрутили. :lol:

https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... y-ne-znaem
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:27

  freeze написав:
Интересно, чего это все медийные персонажи последних дней зигами мух гоняют, бывают же совпадения в жизни )))

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Массовый психоз какой-то. )

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Aps
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:35

  Aps написав:
  freeze написав:
Интересно, чего это все медийные персонажи последних дней зигами мух гоняют, бывают же совпадения в жизни )))

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Массовый психоз какой-то. )

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Тут другое, видите мизинец отодвинут, пальцы чуть расслаблены, и рука не напряжена, это чисто славянское, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тут другое, видите мизинец отодвинут, пальцы чуть расслаблены, и рука не напряжена, это чисто славянское, имхо.

Добавлю еще "славянского" (Одесса, 3 июля 2016)

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