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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4986498749884989
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:56

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Ну, что Вы, мода пошла 78 лет назад, и совсем из других источников!
Тогда одни строили Новую Европу, а другие им радостно присягали

Новий світ почали будувати ще 100 років назад, але, чомусь, мода на сатанинські зірки і серпи з молотами, в нас вже пройшла. Цікаво - чому? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:08

  lapay написав:
  Волгарь написав:Ну, что Вы, мода пошла 78 лет назад, и совсем из других источников!
Тогда одни строили Новую Европу, а другие им радостно присягали

Новий світ почали будувати ще 100 років назад, але, чомусь, мода на сатанинські зірки і серпи з молотами, в нас вже пройшла. Цікаво - чому? ;)

Новый мир - да. А вот Новый порядок - 78,5, лет назад, когда восторженные жители цветами встречали завоевателей/поработителей, а потом дружно шли в карательные отряды, присягая Верховному вождю. А насчет серпа и молота - НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ.
Все так зыбко, что в любой момент может вернуться (не к власти комми, конечно, а к разрешению их символов)
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:10

  freeze написав:
  Aps написав: Массовый психоз какой-то. )

Зображення


Тут другое, видите мизинец отодвинут, пальцы чуть расслаблены, и рука не напряжена, это чисто славянское, имхо.


в цьому жесті головне долоня до сонця.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати сейчас посмотрел доктора Комаровского, понравился мудрый совет доктора, меньше смотреть новостей, больше смотреть PornHub. А ведь прав популяризатор науки


Популяризатор порнушки ще недавно:
"Я глибоко переконаний, що на сьогодні війна і все це з'ясовування відносин – за межами геополітики. У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – мужики, які набили один одному морди, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна. Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний у тому, що перше, що я зробив би, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я настільки ж глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без усяких ООН, миротворців і такого іншого", – сказав він.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 05689.html


Так що зараз він більше в течії, хай подивиться поки ще йому цікаво:
Суд виправдав від порнографії науковця, який вивчав феномен родючості http://www.sudreporter.org/sud-vypravda ... dyuchosti/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:16

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Новый мир - да. А вот Новый порядок - 78,5, лет назад, когда восторженные жители цветами встречали завоевателей/поработителей, а потом дружно шли в карательные отряды, присягая Верховному вождю. А насчет серпа и молота - НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ.
Все так зыбко, что в любой момент может вернуться (не к власти комми, конечно, а к разрешению их символов)

Новий порядок і ті, і інші будували. Тільки там, де довгенько будували, більш популярні протилежні масони, а не місцеві - в Італії і Іспанії серпасто-молоткасті, а в бувшому Совку свастика.
Тому що найкраща риба завжди на протилежному березі річки. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:39

Re: Політичні дискусії

на второй минуте свежая зига,от торнадо-патриота в тельняшке,уважающего ЗЕ по-пацански))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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