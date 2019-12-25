Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Ну, что Вы, мода пошла 78 лет назад, и совсем из других источников! Тогда одни строили Новую Европу, а другие им радостно присягали
Новий світ почали будувати ще 100 років назад, але, чомусь, мода на сатанинські зірки і серпи з молотами, в нас вже пройшла. Цікаво - чому?
Новый мир - да. А вот Новый порядок - 78,5, лет назад, когда восторженные жители цветами встречали завоевателей/поработителей, а потом дружно шли в карательные отряды, присягая Верховному вождю. А насчет серпа и молота - НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ. Все так зыбко, что в любой момент может вернуться (не к власти комми, конечно, а к разрешению их символов)
freeze написав:Кстати сейчас посмотрел доктора Комаровского, понравился мудрый совет доктора, меньше смотреть новостей, больше смотреть PornHub. А ведь прав популяризатор науки
Популяризатор порнушки ще недавно:
"Я глибоко переконаний, що на сьогодні війна і все це з'ясовування відносин – за межами геополітики. У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – мужики, які набили один одному морди, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна. Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний у тому, що перше, що я зробив би, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я настільки ж глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без усяких ООН, миротворців і такого іншого", – сказав він. https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 05689.html
Так що зараз він більше в течії, хай подивиться поки ще йому цікаво:
Волгарь написав:Новый мир - да. А вот Новый порядок - 78,5, лет назад, когда восторженные жители цветами встречали завоевателей/поработителей, а потом дружно шли в карательные отряды, присягая Верховному вождю. А насчет серпа и молота - НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ. Все так зыбко, что в любой момент может вернуться (не к власти комми, конечно, а к разрешению их символов)
Новий порядок і ті, і інші будували. Тільки там, де довгенько будували, більш популярні протилежні масони, а не місцеві - в Італії і Іспанії серпасто-молоткасті, а в бувшому Совку свастика. Тому що найкраща риба завжди на протилежному березі річки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.