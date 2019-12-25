Казалось бы, порядкам и нравам в путинской России уже мало кто удивляется. Но, бывают новости, которые просто обескураживают. В Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село, в котором живут люди.Об этом сообщает «Медуза».На одном из сайтов было опубликовано объявление с текстом: «Продается село Васильевка в хорошие руки, почти даром! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!». Когда журналистка по телефону спросила, «идут ли крепостные в придачу», представители бизнесмена ответили, что «люди — свободные», но тем не менее после покупки новый владелец сможет делать с селом все, что захочет.Земля под Васильевкой, сообщает телеканал, попала в частные руки в 1990-е годы, после того как владелец местного строительного комбината получил ее в бессрочное пользование для производства сельхозпродукции. После этого через суд приватизировать свои дома удалось только 15 жителям села.Как сообщала группа «ИС»