Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Ну, что Вы, мода пошла 78 лет назад, и совсем из других источников! Тогда одни строили Новую Европу, а другие им радостно присягали
Новий світ почали будувати ще 100 років назад, але, чомусь, мода на сатанинські зірки і серпи з молотами, в нас вже пройшла. Цікаво - чому?
Новый мир - да. А вот Новый порядок - 78,5, лет назад, когда восторженные жители цветами встречали завоевателей/поработителей, а потом дружно шли в карательные отряды, присягая Верховному вождю. А насчет серпа и молота - НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ. Все так зыбко, что в любой момент может вернуться (не к власти комми, конечно, а к разрешению их символов)
freeze написав:Кстати сейчас посмотрел доктора Комаровского, понравился мудрый совет доктора, меньше смотреть новостей, больше смотреть PornHub. А ведь прав популяризатор науки
Популяризатор порнушки ще недавно:
"Я глибоко переконаний, що на сьогодні війна і все це з'ясовування відносин – за межами геополітики. У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – мужики, які набили один одному морди, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна. Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний у тому, що перше, що я зробив би, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я настільки ж глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без усяких ООН, миротворців і такого іншого", – сказав він. https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 05689.html
Так що зараз він більше в течії, хай подивиться поки ще йому цікаво:
Волгарь написав:Новый мир - да. А вот Новый порядок - 78,5, лет назад, когда восторженные жители цветами встречали завоевателей/поработителей, а потом дружно шли в карательные отряды, присягая Верховному вождю. А насчет серпа и молота - НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ. Все так зыбко, что в любой момент может вернуться (не к власти комми, конечно, а к разрешению их символов)
Новий порядок і ті, і інші будували. Тільки там, де довгенько будували, більш популярні протилежні масони, а не місцеві - в Італії і Іспанії серпасто-молоткасті, а в бувшому Совку свастика. Тому що найкраща риба завжди на протилежному березі річки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Мизантрóп написав:на второй минуте свежая зига,от торнадо-патриота в тельняшке,уважающего ЗЕ по-пацански))
detroytred написав:
freeze написав:Некоторые знания будут слишком разрушительны для общества, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Сейчас пытаются отыграться на исполнителях, чтобы спустить пар от этого преступления. Осудят или не осудят исполнителей, больше об этом преступлении нам не позволят узнать, при Зеленском-Баканове уж точно.
Я думаю, что на общество им побоку)) Скорее всего не хотят нарушать баланс между собой. Грубо: пешками бодаются, а выше - зась. Рамки.
Вам ещё в 15-16м говорил, что возвращение "Голштинской системы" в вооруженные силы - есть довольно не приятная штука - обратно от НАТО. Как результат, и это далеко не единый ... https://strana.ua/news/241486-izbienie- ... nosti.html Пошли по жестко коррупционному пути. А тем временем количество "тяжелых приходов" всё увеличивается. Усё что говорят по СМИ, не очень вяжется с происходящим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На одном из сайтов было опубликовано объявление с текстом: «Продается село Васильевка в хорошие руки, почти даром! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!». Когда журналистка по телефону спросила, «идут ли крепостные в придачу», представители бизнесмена ответили, что «люди — свободные», но тем не менее после покупки новый владелец сможет делать с селом все, что захочет.
Земля под Васильевкой, сообщает телеканал, попала в частные руки в 1990-е годы, после того как владелец местного строительного комбината получил ее в бессрочное пользование для производства сельхозпродукции. После этого через суд приватизировать свои дома удалось только 15 жителям села.
Как сообщала группа «ИС»
Что интересно, а ведь ситуация аналоговая нашей! Правда кроме сёл в Украине открыто продают, "приватизируют" города - это на Донбассе. Ибо там "Потёмкинские города" с моно производствами, системой обеспечения, ... . На Западной Украине как ни странно близость границы куда можно бежать делают ситуацию куда стабильнее - население уже давно "там"... А пустынными окнами светят разрушенные заводы Дрогобыча, шахтами Борислава, Львова, .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД