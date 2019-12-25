Так вот – иногда надо всё-таки демонстрировать перед публикой если не наличие хоть какого-то жизненного или управленческого опыта, то хотя бы…Мы не очень, нет?Ну, тогда предлагаем вам дословное высказывание одной из юных (25 лет), но, кажется, весьма «умудрённой», причём во всех вопросах бытия нашего скорбного девушки-депутатши. Вот оно: «Я вам больше того скажу: через 10 лет эта земля будет вообще никому не нужна, потому что технологии в сельском хозяйстве настолько продвинулись вперёд, что мы вообще не будем ничего на земле выращивать…»…В студии стоял характерный для рассмотрения «земельного вопроса» шум, не все и не сразу уловили смысл сказанного…А Роксолана продолжала:«Вы вообще очень слабо разбираетесь в вопросах сельского хозяйства…»Кто-то из участников телешоу догадался спросить: «А где, где будем выращивать?»На что Роксолана Пидласа ничтоже сумняшеся ответила:- В теплицах…Не будем описывать дальнейший ход дискуссии, ведущие «закрыли тему».Тему-то закрыли. Но, как там в том анекдоте о пропавших ложечках?Осадочек – остался.