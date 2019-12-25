А тут мізинець і пальці ?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:39
А тут мізинець і пальці ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:13
Ітогі подвєдьом. 2019-12-25
Ітогі подвєдьом. 2019-12-25
1)
Прохфесионалы, получить работающую экономику и доцарюватись до дефицита бюджета в ярды гривен
2)
Проблема не в том, что в Верховну Раду пришли недалёкие люди. Проблема в том, что этих недалёких людей продолжают назначать на должности.
3)
4)
5)
Вся эта ситуация, как обычно, отвлечение внимания от основной проблемы.
Все обсуждают как облили чем-то Шариковых, а не обсуждают, что подозреваемых оставили под стражей, не имея на то оснований.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:36
Re: Політичні дискусії
Слава Богу, пока еще суд оценивает достаточно ли оснований для задержания, а не толпа Шариковых.
Так что еще не дно.
Хотя и близко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:41
Ітогі подведьом. 2019-12-26
Ітогі подведьом. 2019-12-26
1)
Цікаво, цікаво
2)
Злые языки говорят, что его ушли. Неугодный был, по многим вопросам несогласен был, дискутировать пытался.
3)
Зеленский искренне считает, что работа Президента состоит исключительно в том, чтобы снимать с гос.должностей, назначать на гос.должности, грозно топать ножкой на камеру.
4)
Зелёная плесень. РукаЛицо.
5)
Хоть Трубе скоро труба. Но Труба пока ещё в должности
6)
Фактически, расследование дел Майдана остановлено полностью
7)
8) Состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю - НБУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:44
Что же вы так о сторонниках Шария, вы же 2 дня подряд их цитировали
Вы же громче всех кричали о защите журналистики
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|