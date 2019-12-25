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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4988498949904991>
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:39

  freeze написав:
  Aps написав:
  freeze написав:
Интересно, чего это все медийные персонажи последних дней зигами мух гоняют, бывают же совпадения в жизни )))

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Массовый психоз какой-то. )

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Тут другое, видите мизинец отодвинут, пальцы чуть расслаблены, и рука не напряжена, это чисто славянское, имхо.


А тут мізинець і пальці ? :lol:
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:13

Ітогі подвєдьом. 2019-12-25

Ітогі подвєдьом. 2019-12-25

1) Дефицит бюджета с начала года вырос до 35 миллиардов гривень
Прохфесионалы, получить работающую экономику и доцарюватись до дефицита бюджета в ярды гривен

2) Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Секретарем стал председатель фракции «Слуга народа» Арахамия.

Проблема не в том, что в Верховну Раду пришли недалёкие люди. Проблема в том, что этих недалёких людей продолжают назначать на должности.

3) Подозреваемая по делу Шеремета врач Кузьменко подала иск против МВД
Юлия Кузьменко подала в суд против МВД и его главы Арсена Авакова. Третьим лицом в деле является телерадиокомпания "Украина".

4) ВАС оставил под стражей экс-заместителя министра Грымчака

5) Убийство Шеремета: полиция возбудила дело из-за угроз и насилия в отношении журналистов в суде
Вся эта ситуация, как обычно, отвлечение внимания от основной проблемы.
Все обсуждают как облили чем-то Шариковых, а не обсуждают, что подозреваемых оставили под стражей, не имея на то оснований.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:36

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Все обсуждают как облили чем-то Шариковых, а не обсуждают, что подозреваемых оставили под стражей, не имея на то оснований.


Слава Богу, пока еще суд оценивает достаточно ли оснований для задержания, а не толпа Шариковых.
Так что еще не дно.
Хотя и близко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:41

Ітогі подведьом. 2019-12-26

Ітогі подведьом. 2019-12-26

1) КСУ признал неконституционным законопроект о лишении депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы
Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если: депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу;
суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством";
депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда).

Цікаво, цікаво

2) Конституционный суд уволил судью Мельника
Мельник сам подал заявление об отставке.

Злые языки говорят, что его ушли. Неугодный был, по многим вопросам несогласен был, дискутировать пытался.

3) Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА
Зеленский искренне считает, что работа Президента состоит исключительно в том, чтобы снимать с гос.должностей, назначать на гос.должности, грозно топать ножкой на камеру.

4) «Нафтогаз» обязали досрочно перечислить в госбюджет 8,5 миллиарда гривень
Компания обязана сделать это не позднее 27 декабря.

Зелёная плесень. РукаЛицо.

5) Зверобой написала заявление на директора ГБР Трубу после допроса
Хоть Трубе скоро труба. Но Труба пока ещё в должности

6) Следователи по делам Майдана перейдут в ГБР после назначения нового директора бюро - Рябошапка
Фактически, расследование дел Майдана остановлено полностью

7) Законопроект о рынке земли может рассматриваться в Раде три месяца - Арахамия

8) Состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю - НБУ
В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:44

  freeze написав:Слава Богу, пока еще суд оценивает достаточно ли оснований для задержания, а не толпа Шариковых.
Так что еще не дно.
Хотя и близко.

Что же вы так о сторонниках Шария, вы же 2 дня подряд их цитировали :)
Вы же громче всех кричали о защите журналистики :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:47

  freeze написав:Там про этого кадра, которого якобы избил журналист Шария

Слава Богу, что у нас суд может разобраться, кто на кого нападал, а кто нет
Или вы призываете избивать всех, кто вам неприятен ?
Двойные стандарты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:49

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Слава Богу, пока еще суд оценивает достаточно ли оснований для задержания, а не толпа Шариковых.
Так что еще не дно.
Хотя и близко.

Что же вы так о сторонниках Шария, вы же 2 дня подряд их цитировали :)
Вы же громче всех кричали о защите журналистики :)


Я о толпе Шариковых у зала суда с мочой, неужели любую мысль надо вам разжевывать на страницу текста.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:53

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Там про этого кадра, которого якобы избил журналист Шария

Слава Богу, что у нас суд может разобраться, кто на кого нападал, а кто нет
Или вы призываете избивать всех, кто вам неприятен ?
Двойные стандарты.


Честно, если никто не видит, можно такого алкаша и с ноги заехать, чтобы протрезвев с утра задумался как плохо хамить людям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:05

https://stopcor.org/vishha-rada-pravosu ... chvankina/
Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив думку, що зарплата депутатів Верховної Ради повинна становити від 70 до 100 тис. грн

"Зарплата депутата повинна бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми - від 70 тис. грн до 100 тис. грн", - сказав Арахамія.

У той же час глава фракції вважає депутатську зарплату «дуже делікатним питанням» і сказав, що не може дати однозначну відповідь, «чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно».

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", додав Арахамія, передає "НВ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:21

Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями

Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.

https://uc.od.ua/columns/1533/1218116
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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