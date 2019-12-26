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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4989499049914992>
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:29

Беркут сидит в СИЗО 5 лет ни за что. Пускай посидят и эти, усмиряться немного.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44

  M-A-X написав:Беркут сидит в СИЗО 5 лет ни за что. Пускай посидят и эти, усмиряться немного.


Мне тоже нравятся эти истерики, у одного в хате гексоген нашли, другая отпечатки пальцев на бомбе оставила, подложенной под фермера, муженёк семикратно судимый за разбой подвёз жену с бомбой к месту закладки. И тут вопли онижедети выпустите их.
Если ты дома гексоген держишь, то будь морально готовь сесть для начала в СИЗО. Не хочешь в СИЗО - не держи дома гексоген или не пытайся взорвать другого живого человека как семейка уголовника и надзирательницы. Свободная страна у нас - можешь сам сделать выбор.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 26 гру, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44

  Ukrainian написав:Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями

Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.

https://uc.od.ua/columns/1533/1218116

Неубедительно.
Разоблачители даже ссылок не привели. А зачем.
Сами фейкометы наверно еще те.
Статья за 28 августа. Вы в спячке зимней были?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:55

  M-A-X написав:
  Ukrainian написав:Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями

Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.

https://uc.od.ua/columns/1533/1218116

Неубедительно.
Разоблачители даже ссылок не привели. А зачем.
Сами фейкометы наверно еще те.
Статья за 28 августа. Вы в спячке зимней были?

В блозі кремлівського троля є ссилка на «блог» от тільки блога вже не існує

https://rurik-l.livejournal.com/3987431.html

По таких пізніх статтях найкраще видно всю фейковість кремля

Чи вірити глашатим Московії вам вирішувати :wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:59

  Ukrainian написав:
  M-A-X написав:
  Ukrainian написав:Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями

Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.

https://uc.od.ua/columns/1533/1218116

Неубедительно.
Разоблачители даже ссылок не привели. А зачем.
Сами фейкометы наверно еще те.
Статья за 28 августа. Вы в спячке зимней были?

В блозі кремлівського троля є ссилка на «блог» от тільки блога вже не існує

https://rurik-l.livejournal.com/3987431.html

По таких пізніх статтях найкраще видно всю фейковість кремля

Чи вірити глашатим Московії вам вирішувати :wink:

1. Ну а на страну ссылку?
Ее же разоблачали.
2. А майдановские СМИ манипулируют или они кристально честные?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:03

M-A-X
Будь-ласка
https://strana.ua/news/219086-ukrainski ... -ssha.html

Є така пошукова система Гугл :wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:10

  Ukrainian написав:M-A-X
Будь-ласка
https://strana.ua/news/219086-ukrainski ... -ssha.html

Є така пошукова система Гугл :wink:

1. Бремя доказывания лежит на вас.
Там же в заголовке статьи на стране:
"В Минобороны назвали это фейком"

2. Что скажете о майдановских СМИ?
Как часто они признаются в фейках?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:17

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:M-A-X
Будь-ласка
https://strana.ua/news/219086-ukrainski ... -ssha.html

Є така пошукова система Гугл :wink:


Ничего особенного этот полковник не написал, то что английский в армии и в стране плохо знают это общеизвестно, что на тыловых полигонах в среднем квасят больше чем на гражданке любому вменяемому и так понятно.
То что он считает кого то ленивыми, это его проблемы, но надо понимать, что и зарплата у контрактника не равна зарплате в американской армии, особенно при сидении на тыловом полигоне.
Офицерский состав в украинской армии подтянулся вверх, а на обычный солдатский контракт, извините, но айтишники не идут, да и многие воины в Канаду уехали, а здесь бы пригодились в армии и английский знают, и непьющие, но не хотят служить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:26

  M-A-X написав:
  Ukrainian написав:M-A-X
Будь-ласка
https://strana.ua/news/219086-ukrainski ... -ssha.html

Є така пошукова система Гугл :wink:

1. Бремя доказывания лежит на вас.
Там же в заголовке статьи на стране:
"В Минобороны назвали это фейком"

2. Что скажете о майдановских СМИ?
Как часто они признаются в фейках?

Ссилку на мін оборони страна Юа чомусь не дала зате ссилку на блог полковника (не існуючого наразі) дали.
Страна Юа призналась хоч в одному фейку?

Я майдановські ЗМІ не моніторю; якщо маєте інфо про фейки то діліться


Читайте та слухайте кремлівські ЗМІ і надалі :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:30

  Ukrainian написав:
  M-A-X написав:
  Ukrainian написав:M-A-X
Будь-ласка
https://strana.ua/news/219086-ukrainski ... -ssha.html

Є така пошукова система Гугл :wink:

1. Бремя доказывания лежит на вас.
Там же в заголовке статьи на стране:
"В Минобороны назвали это фейком"

2. Что скажете о майдановских СМИ?
Как часто они признаются в фейках?

Ссилку на мін оборони страна Юа чомусь не дала зате ссилку на блог полковника (не існуючого наразі) дали.
Страна Юа призналась хоч в одному фейку?

Я майдановські ЗМІ не моніторю; якщо маєте інфо про фейки то діліться


Читайте та слухайте кремлівські ЗМІ і надалі :lol:

Читайте внимательно последний абзац на стране.
Востаннє редагувалось M-A-X в Чет 26 гру, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
M-A-X
 
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