Додано: Чет 26 гру, 2019 21:17

Ukrainian написав: M-A-X

Будь-ласка

https://strana.ua/news/219086-ukrainski ... -ssha.html



Є така пошукова система Гугл Будь-ласкаЄ така пошукова система Гугл

Ничего особенного этот полковник не написал, то что английский в армии и в стране плохо знают это общеизвестно, что на тыловых полигонах в среднем квасят больше чем на гражданке любому вменяемому и так понятно.То что он считает кого то ленивыми, это его проблемы, но надо понимать, что и зарплата у контрактника не равна зарплате в американской армии, особенно при сидении на тыловом полигоне.Офицерский состав в украинской армии подтянулся вверх, а на обычный солдатский контракт, извините, но айтишники не идут, да и многие воины в Канаду уехали, а здесь бы пригодились в армии и английский знают, и непьющие, но не хотят служить.