|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:29
Беркут сидит в СИЗО 5 лет ни за что. Пускай посидят и эти, усмиряться немного.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44
Мне тоже нравятся эти истерики, у одного в хате гексоген нашли, другая отпечатки пальцев на бомбе оставила, подложенной под фермера, муженёк семикратно судимый за разбой подвёз жену с бомбой к месту закладки. И тут вопли онижедети выпустите их.
Если ты дома гексоген держишь, то будь морально готовь сесть для начала в СИЗО. Не хочешь в СИЗО - не держи дома гексоген или не пытайся взорвать другого живого человека как семейка уголовника и надзирательницы. Свободная страна у нас - можешь сам сделать выбор.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 26 гру, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44
Неубедительно.
Разоблачители даже ссылок не привели. А зачем.
Сами фейкометы наверно еще те.
Статья за 28 августа. Вы в спячке зимней были?
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:55
В блозі кремлівського троля є ссилка на «блог» от тільки блога вже не існує
По таких пізніх статтях найкраще видно всю фейковість кремля
Чи вірити глашатим Московії вам вирішувати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:59
1. Ну а на страну ссылку?
Ее же разоблачали.
2. А майдановские СМИ манипулируют или они кристально честные?
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:03
M-A-X
Будь-ласка
Є така пошукова система Гугл
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:10
1. Бремя доказывания лежит на вас.
Там же в заголовке статьи на стране:
"В Минобороны назвали это фейком"
2. Что скажете о майдановских СМИ?
Как часто они признаются в фейках?
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:17
Re: Політичні дискусії
Ничего особенного этот полковник не написал, то что английский в армии и в стране плохо знают это общеизвестно, что на тыловых полигонах в среднем квасят больше чем на гражданке любому вменяемому и так понятно.
То что он считает кого то ленивыми, это его проблемы, но надо понимать, что и зарплата у контрактника не равна зарплате в американской армии, особенно при сидении на тыловом полигоне.
Офицерский состав в украинской армии подтянулся вверх, а на обычный солдатский контракт, извините, но айтишники не идут, да и многие воины в Канаду уехали, а здесь бы пригодились в армии и английский знают, и непьющие, но не хотят служить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:26
Ссилку на мін оборони страна Юа чомусь не дала зате ссилку на блог полковника (не існуючого наразі) дали.
Страна Юа призналась хоч в одному фейку?
Я майдановські ЗМІ не моніторю; якщо маєте інфо про фейки то діліться
Читайте та слухайте кремлівські ЗМІ і надалі
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:30
Читайте внимательно последний абзац на стране.
Востаннє редагувалось M-A-X в Чет 26 гру, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
|