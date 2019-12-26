Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:33
Ukrainian написав:
Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями
Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.
https://uc.od.ua/columns/1533/1218116
Разоблачители минимум еще в одном моменте соврали.
Они написали, что блог зарегистрирован в августе 2019, в то время как на скриншоте виден архив за январь 2019 года.
M-A-X
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Додано: Чет 26 гру, 2019 21:45
Ukrainian написав: M-A-X написав:
2. Что скажете о майдановских СМИ?
Как часто они признаются в фейках?
Я майдановські ЗМІ не моніторю; якщо маєте інфо про фейки то діліться
Вы же дали ссылку на разоблачение и снабдили комментарий эпитетами:
дешевый, фейк, любянковскими, гибридная, пропаганда, пророссийский
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M-A-X
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:01
M-A-X написав:
Наверное весь мир ржет с нас, когда адвокат в зале суда кричит про судейский тварей. И все это точно пройдет безнаказанно.
Адвокату срочно премию от Соловьева и сразу в прайм-тайм на РТР
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:06
M-A-X написав: Ukrainian написав:
Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями
Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.
https://uc.od.ua/columns/1533/1218116
Разоблачители минимум еще в одном моменте соврали.
Они написали, что блог зарегистрирован в августе 2019, в то время как на скриншоте виден архив за январь 2019 года.
https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=p ... &id=257350
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:18
І як багато уваги цьому приділили ЗМІ Московского князівства
Зв’язок їх з сайтом страна Юа зовсім не відчутний
Американский военный разгромил солдат Украины: «Очень жадные и ленивые»
https://www.mk.ru/politics/2019/08/28/a ... nivye.html
Американский инструктор назвал украинских солдат «слабым местом»
http://kapital-rus.ru/news/372445-ameri ... bym_mestom
«Ленивые, жадные». Украинские солдаты возмутили американского полковника
https://aif.ru/society/army/lenivye_zha ... polkovnika
Американский подполковник назвал украинских солдат ленивыми и жадными пьяницами
https://vz.ru/news/2019/8/28/994749.html
Американский инструктор - об украинских военных: пьяные, жадные, ленивые...
https://newizv.ru/news/world/28-08-2019 ... ye-lenivye
Американский инструктор резко высказался об украинских военнослужащих
https://topwar.ru/161800-amerikanskij-i ... schih.html
«Жадные и ленивые». Как американец обозвал украинских военных
https://ukraina.ru/exclusive/20190828/1024765320.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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