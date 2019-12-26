Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Наверное весь мир ржет с нас, когда адвокат в зале суда кричит про судейский тварей. И все это точно пройдет безнаказанно. Адвокату срочно премию от Соловьева и сразу в прайм-тайм на РТР
1. Хорошо, что он имеет такую платформу для публики(публично открытую). 2. Судьи такие же подневольные - кто платит деньги тот и заказывает "Закон" 3. Все "Законы", что дышло - куда повернул, так и вышло. 4. В каждом деле существует "особенности", без изучения которых невозможно принимать какие либо решения по сути. 5. "Суд" и его инстанция имеет жестко ограниченные рамки принятия "Решений" и "Ухвал". 6. "Адвокат" - в суде это по сути "никто" и зовут его "никак" - он только переносит деньги между лицом заинтересованным и лицом принимающим решение по сути.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я бы не рекомендовал "поднимать этот мусор" - он предназначен в первую очередь для свор "защитнегов" от страны оккупанта, для их более самоуверенности в превосходстве. Что бы шли сдыхать без страха и с уверенностью в своём превосходстве.(Геббельс) - Это не тот случай, что возможно обсуждать на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.