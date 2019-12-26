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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4990499149924993>
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:33

  Ukrainian написав:Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями

Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.

https://uc.od.ua/columns/1533/1218116

Разоблачители минимум еще в одном моменте соврали.
Они написали, что блог зарегистрирован в августе 2019, в то время как на скриншоте виден архив за январь 2019 года.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:45

  Ukrainian написав:
  M-A-X написав:2. Что скажете о майдановских СМИ?
Как часто они признаются в фейках?

Я майдановські ЗМІ не моніторю; якщо маєте інфо про фейки то діліться

Вы же дали ссылку на разоблачение и снабдили комментарий эпитетами:
дешевый, фейк, любянковскими, гибридная, пропаганда, пророссийский
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:52

M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

M-A-X написав:


Наверное весь мир ржет с нас, когда адвокат в зале суда кричит про судейский тварей. И все это точно пройдет безнаказанно.
Адвокату срочно премию от Соловьева и сразу в прайм-тайм на РТР
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:06

  M-A-X написав:
  Ukrainian написав:Дешевый фейк от Страна.UA с лубянковскими корнями

Российская гибридная пропаганда через пророссийский ресурс Страна.UA попыталась в очередной раз дискредитировать ВСУ.

https://uc.od.ua/columns/1533/1218116

Разоблачители минимум еще в одном моменте соврали.
Они написали, что блог зарегистрирован в августе 2019, в то время как на скриншоте виден архив за январь 2019 года.

https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=p ... &id=257350

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:18

І як багато уваги цьому приділили ЗМІ Московского князівства
Зв’язок їх з сайтом страна Юа зовсім не відчутний :lol:

Американский военный разгромил солдат Украины: «Очень жадные и ленивые»

https://www.mk.ru/politics/2019/08/28/a ... nivye.html

Американский инструктор назвал украинских солдат «слабым местом»

http://kapital-rus.ru/news/372445-ameri ... bym_mestom

«Ленивые, жадные». Украинские солдаты возмутили американского полковника

https://aif.ru/society/army/lenivye_zha ... polkovnika

Американский подполковник назвал украинских солдат ленивыми и жадными пьяницами
https://vz.ru/news/2019/8/28/994749.html

Американский инструктор - об украинских военных: пьяные, жадные, ленивые...
https://newizv.ru/news/world/28-08-2019 ... ye-lenivye

Американский инструктор резко высказался об украинских военнослужащих
https://topwar.ru/161800-amerikanskij-i ... schih.html

«Жадные и ленивые». Как американец обозвал украинских военных

https://ukraina.ru/exclusive/20190828/1024765320.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:03

  freeze написав:
M-A-X написав:

Наверное весь мир ржет с нас, когда адвокат в зале суда кричит про судейский тварей. И все это точно пройдет безнаказанно.
Адвокату срочно премию от Соловьева и сразу в прайм-тайм на РТР

1. Хорошо, что он имеет такую платформу для публики(публично открытую).
2. Судьи такие же подневольные - кто платит деньги тот и заказывает "Закон"
3. Все "Законы", что дышло - куда повернул, так и вышло.
4. В каждом деле существует "особенности", без изучения которых невозможно принимать какие либо решения по сути.
5. "Суд" и его инстанция имеет жестко ограниченные рамки принятия "Решений" и "Ухвал".
6. "Адвокат" - в суде это по сути "никто" и зовут его "никак" - он только переносит деньги между лицом заинтересованным и лицом принимающим решение по сути.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:08

  Ukrainian написав:І як багато уваги цьому приділили ЗМІ Московского князівства
Зв’язок їх з сайтом страна Юа зовсім не відчутний :lol:

Американский военный разгромил солдат Украины: «Очень жадные и ленивые»

https://www.mk.ru/politics/2019/08/28/a ... nivye.html

Американский инструктор назвал украинских солдат «слабым местом»

http://kapital-rus.ru/news/372445-ameri ... bym_mestom

«Ленивые, жадные». Украинские солдаты возмутили американского полковника

https://aif.ru/society/army/lenivye_zha ... polkovnika

Американский подполковник назвал украинских солдат ленивыми и жадными пьяницами
https://vz.ru/news/2019/8/28/994749.html

Американский инструктор - об украинских военных: пьяные, жадные, ленивые...
https://newizv.ru/news/world/28-08-2019 ... ye-lenivye

Американский инструктор резко высказался об украинских военнослужащих
https://topwar.ru/161800-amerikanskij-i ... schih.html

«Жадные и ленивые». Как американец обозвал украинских военных

https://ukraina.ru/exclusive/20190828/1024765320.html

Я бы не рекомендовал "поднимать этот мусор" - он предназначен в первую очередь для свор "защитнегов" от страны оккупанта, для их более самоуверенности в превосходстве.
Что бы шли сдыхать без страха и с уверенностью в своём превосходстве.(Геббельс)
- Это не тот случай, что возможно обсуждать на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:44

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.

полиграф не является доказательством виновности или невиновности...


Полиграф показывает достаточную степень вероятности, неслучайно все сотрудники нашего СБУ обязаны на переаттестации проходить полиграф, это не с потолка взято.

причём тут СБУ если речь идёт о том, что полиграф не может быть доказательством виновности или невиновности в суде? кроме того обвиняемый может на законном основании отказаться от прохождения этого "танца с бубном"... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:46

  freeze написав:
  M-A-X написав:Беркут сидит в СИЗО 5 лет ни за что. Пускай посидят и эти, усмиряться немного.


Мне тоже нравятся эти истерики, у одного в хате гексоген нашли, другая отпечатки пальцев на бомбе оставила, подложенной под фермера, муженёк семикратно судимый за разбой подвёз жену с бомбой к месту закладки. И тут вопли онижедети выпустите их.
Если ты дома гексоген держишь, то будь морально готовь сесть для начала в СИЗО. Не хочешь в СИЗО - не держи дома гексоген или не пытайся взорвать другого живого человека как семейка уголовника и надзирательницы. Свободная страна у нас - можешь сам сделать выбор.


"отпечатки пальцев на бомбе" после взрыва и горения машины???? :lol: :lol: :lol:
И организатор , идущий спиной к камере в футболке с ярким рисунком, причем такая краска намного светится в ночи) идти на дело мокрое??? Они же накануне все вебкамеры вроде сняли? И это после заявки Авакяна, что дело тщательно готовили?
Если бы такое кино сняли бы, то любители жанра action высмеяли бы !
Постыдитесь!
Renee
 
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