Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Наверное весь мир ржет с нас, когда адвокат в зале суда кричит про судейский тварей. И все это точно пройдет безнаказанно. Адвокату срочно премию от Соловьева и сразу в прайм-тайм на РТР
1. Хорошо, что он имеет такую платформу для публики(публично открытую). 2. Судьи такие же подневольные - кто платит деньги тот и заказывает "Закон" 3. Все "Законы", что дышло - куда повернул, так и вышло. 4. В каждом деле существует "особенности", без изучения которых невозможно принимать какие либо решения по сути. 5. "Суд" и его инстанция имеет жестко ограниченные рамки принятия "Решений" и "Ухвал". 6. "Адвокат" - в суде это по сути "никто" и зовут его "никак" - он только переносит деньги между лицом заинтересованным и лицом принимающим решение по сути.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я бы не рекомендовал "поднимать этот мусор" - он предназначен в первую очередь для свор "защитнегов" от страны оккупанта, для их более самоуверенности в превосходстве. Что бы шли сдыхать без страха и с уверенностью в своём превосходстве.(Геббельс) - Это не тот случай, что возможно обсуждать на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Так тому і немає поліграфа, що незалежний експерт підтвердить невинуватість підозрюваних, і що тоді Авакову робити? Думай..те.
полиграф не является доказательством виновности или невиновности...
Полиграф показывает достаточную степень вероятности, неслучайно все сотрудники нашего СБУ обязаны на переаттестации проходить полиграф, это не с потолка взято.
причём тут СБУ если речь идёт о том, что полиграф не может быть доказательством виновности или невиновности в суде? кроме того обвиняемый может на законном основании отказаться от прохождения этого "танца с бубном"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
M-A-X написав:Беркут сидит в СИЗО 5 лет ни за что. Пускай посидят и эти, усмиряться немного.
Мне тоже нравятся эти истерики, у одного в хате гексоген нашли, другая отпечатки пальцев на бомбе оставила, подложенной под фермера, муженёк семикратно судимый за разбой подвёз жену с бомбой к месту закладки. И тут вопли онижедети выпустите их. Если ты дома гексоген держишь, то будь морально готовь сесть для начала в СИЗО. Не хочешь в СИЗО - не держи дома гексоген или не пытайся взорвать другого живого человека как семейка уголовника и надзирательницы. Свободная страна у нас - можешь сам сделать выбор.
"отпечатки пальцев на бомбе" после взрыва и горения машины???? И организатор , идущий спиной к камере в футболке с ярким рисунком, причем такая краска намного светится в ночи) идти на дело мокрое??? Они же накануне все вебкамеры вроде сняли? И это после заявки Авакяна, что дело тщательно готовили? Если бы такое кино сняли бы, то любители жанра action высмеяли бы ! Постыдитесь!