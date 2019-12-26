Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-A-X написав:Беркут сидит в СИЗО 5 лет ни за что. Пускай посидят и эти, усмиряться немного.
Мне тоже нравятся эти истерики, у одного в хате гексоген нашли, другая отпечатки пальцев на бомбе оставила, подложенной под фермера, муженёк семикратно судимый за разбой подвёз жену с бомбой к месту закладки. И тут вопли онижедети выпустите их. Если ты дома гексоген держишь, то будь морально готовь сесть для начала в СИЗО. Не хочешь в СИЗО - не держи дома гексоген или не пытайся взорвать другого живого человека как семейка уголовника и надзирательницы. Свободная страна у нас - можешь сам сделать выбор.
"отпечатки пальцев на бомбе" после взрыва и горения машины???? И организатор , идущий спиной к камере в футболке с ярким рисунком, причем такая краска намного светится в ночи) идти на дело мокрое??? Они же накануне все вебкамеры вроде сняли? И это после заявки Авакяна, что дело тщательно готовили? Если бы такое кино сняли бы, то любители жанра action высмеяли бы ! Постыдитесь!
С Луны упали, газеты читайте, бомба не взорвалась, поэтому и отпечатки пальцев остались той что под кличкой Пума.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тракторист написав:причём тут СБУ если речь идёт о том, что полиграф не может быть доказательством виновности или невиновности в суде? кроме того обвиняемый может на законном основании отказаться от прохождения этого "танца с бубном"...
Я уже пять раз написал, что если у пяти человек, связанных по одному делу, детектор лжи покажет невиновность всех пяти одновременно, то это является почти 100 процентным показателем невиновности с точки зрения математической статистики. Осуждать по полиграфу может и нельзя, но принять во внимание для расследования можно и должно, например освобождать можно, имхо, если нет убойных улик.
А с чего невиновным людям бояться полиграфа для доказательства своей невиновности, или лучше проторчать несколько лет в СИЗО ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
1. Бремя доказывания лежит на вас. Там же в заголовке статьи на стране: "В Минобороны назвали это фейком"
2. Что скажете о майдановских СМИ? Как часто они признаются в фейках?
С такого разоблачителя даже ведцщая Радио Свобода офигела.
От тільки на страна Юа цей фейк з’явився 27 числа а 28 його розтиражували всі ЗМІ четвертого рейха (на попередній сторінці ссилки на гебельс пропоганду). Цікаво чому так? Ти думаєте що страна Юа могла «Міноборони назвали фейком» додати уже пізніше на свому сайті ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:
Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état); Украина – “фашистское государство”; Украина – “несостоявшееся государство” (failed state); Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину; Дискредитация украинских Вооруженных сил; Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году); Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма; Территориальный распад Украины; “Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия); Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ; Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами; Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”; Манипулирование международными организациями; Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.); Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике; MH17; Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания); Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов. StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года. https://www.stopfake.org/ru/ogoltelaya- ... la-zvezda/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД