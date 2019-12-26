Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:21

На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état);Украина – “фашистское государство”;Украина – “несостоявшееся государство” (failed state);Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину;Дискредитация украинских Вооруженных сил;Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году);Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма;Территориальный распад Украины;“Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия);Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ;Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами;Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”;Манипулирование международными организациями;Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.);Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике;MH17;Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания);Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов.StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года.