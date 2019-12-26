Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:причём тут СБУ если речь идёт о том, что полиграф не может быть доказательством виновности или невиновности в суде? кроме того обвиняемый может на законном основании отказаться от прохождения этого "танца с бубном"...
Я уже пять раз написал, что если у пяти человек, связанных по одному делу, детектор лжи покажет невиновность всех пяти одновременно, то это является почти 100 процентным показателем невиновности с точки зрения математической статистики. Осуждать по полиграфу может и нельзя, но принять во внимание для расследования можно и должно, например освобождать можно, имхо, если нет убойных улик.
А с чего невиновным людям бояться полиграфа для доказательства своей невиновности, или лучше проторчать несколько лет в СИЗО ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
1. Бремя доказывания лежит на вас. Там же в заголовке статьи на стране: "В Минобороны назвали это фейком"
2. Что скажете о майдановских СМИ? Как часто они признаются в фейках?
С такого разоблачителя даже ведцщая Радио Свобода офигела.
От тільки на страна Юа цей фейк з’явився 27 числа а 28 його розтиражували всі ЗМІ четвертого рейха (на попередній сторінці ссилки на гебельс пропоганду). Цікаво чому так? Ти думаєте що страна Юа могла «Міноборони назвали фейком» додати уже пізніше на свому сайті ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:
Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état); Украина – “фашистское государство”; Украина – “несостоявшееся государство” (failed state); Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину; Дискредитация украинских Вооруженных сил; Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году); Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма; Территориальный распад Украины; “Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия); Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ; Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами; Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”; Манипулирование международными организациями; Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.); Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике; MH17; Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания); Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов. StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года. https://www.stopfake.org/ru/ogoltelaya- ... la-zvezda/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:
Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état); Украина – “фашистское государство”; Украина – “несостоявшееся государство” (failed state); Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину; Дискредитация украинских Вооруженных сил; Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году); Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма; Территориальный распад Украины; “Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия); Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ; Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами; Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”; Манипулирование международными организациями; Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.); Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике; MH17; Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания); Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов. StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года. https://www.stopfake.org/ru/ogoltelaya- ... la-zvezda/
500 -? Мало. Война предусматривает использование всего существующего ресурса. Направленного на разрушение противника.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Реформа судебной системы будет проведена, прежде всего, поскольку она является самой главной. Об этом во время совещания с представителями правительства сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
«Судебную реформу я считаю реформой из реформ. Представим, что мы создали идеальные прозрачные правила для политики, экономики, социальной сферы, написали безупречные и высококачественные законы. Но все наши реформаторские усилия превратятся в «сизифов труд». Законы родятся мертвыми, если за их соблюдением не будет следить честный, независимый, непродажный суд. Судебная реформа должна стать первой и главной нашей реформой, которая даст стране жить по-новому», - сказал Президент.