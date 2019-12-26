RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4992499349944995>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:24

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:detroytred
От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...
Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...

В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)
"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.
В Суд обращаются те, кого кинули.

А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.
Круг замкнут.
Попробуй его пробить.

Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"
В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....
С этого момента "Законы" уходят в небытиё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25

  lapay написав:
  Puente написав:От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...
Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...

Мафія безсмертна, а судова мафія тим паче. Порошенко, за допомогою партнерів, зробив перезапуск верхівки судової пірамиди, а низ як був гнилим, так і буде...

Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.

А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22745
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:27

  detroytred написав:А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))

Официально есть:
Верховенства Права - ЕСПЧ.
Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)
И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:30

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.

А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)
Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)

От і виходить
Олігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцем
і не доробив там де тепер портнов його дере...
Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21722
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:31

  Kudrjavuy написав:
  detroytred"[quote="4828260:Kudrjavuy написав:
  Puente написав:detroytred
От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...
Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...

В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)
"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.
В Суд обращаются те, кого кинули.

А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.
Круг замкнут.
Попробуй его пробить.

Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"
В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....
С этого момента "Законы" уходят в небытиё.[/quote]


Отож!!!
Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.
Так не хотят отцы-основатели реформировать.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22745
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:35

  detroytred написав:Отож!!!
Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.
Так не хотят отцы-основатели реформировать.


  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.

А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)
Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)

От і виходить
Олігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцем
і не доробив там де тепер портнов його дере...
Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе?

Вы не просто ошибаетесь!
Как раз наоборот маленький украинец - оказывается полностью лишен Права отстаивать свои Права в установленном Законом порядке.
- Он не имеет "Права".
Даже Права на Жизнь и Здоровье.
(ибо и здесь бизнес)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 гру, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:35

  budivelnik написав: це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)

Это ошибка.
В фундаменте.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22745
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:39

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))

Официально есть:
Верховенства Права - ЕСПЧ.
Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)
И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України".

Та отож.
Официально, а на деле -- как посылка для вашего мальчика, только я вам её не отдам.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22745
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:46

  Kudrjavuy написав:Вам эту "трактовку" Конституции 2011 года я выставлял, где с Государства сняты все его обязательства "быть Государством"
Так называемый "Закон о исполнении судебных решений". Где по сути была перетрактована статья №1 Конституции Украины.
- И всё сегодня происходящее есть последствия этого бедлама.

Ловкость шулеров.
Права - пожалуйста, оставим, а инструмента реализации лишним.

Посылка есть, только не отдам.


Имхо. Возможно какой другой реформатор потом инструменты создаст, зато прав лишит. Следующий права вернет, но инструменты уберет.
И так будут гонять по кругу ... если нет истинного желания.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22745
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:54

  freeze написав:А с чего невиновным людям бояться полиграфа для доказательства своей невиновности, или лучше проторчать несколько лет в СИЗО ?

а с какого перепуга человека должны выпустить из СИЗО по результатам тестов на полиграфе? может быть знаете норму УПК, которая об этом говорит?...

несколько лет держать людей в СИЗО это признак цивилизации или глубокого загнивания? с точки зрения цивилизованной европы, такого рода "правосудие" можно расценивать как пытки над подозреваемыми...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4992499349944995>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16538)
27.12.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.