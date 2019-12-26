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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4992499349944995> Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:24 detroytred написав: Kudrjavuy написав: Puente написав: detroytred

От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...

Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ... От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...

В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)

"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.

В Суд обращаются те, кого кинули. В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.В Суд обращаются те, кого кинули.

А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.

Круг замкнут.

Попробуй его пробить. А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.Круг замкнут.Попробуй его пробить.

Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"

В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....

С этого момента "Законы" уходят в небытиё. Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....С этого момента "Законы" уходят в небытиё. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7474 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25 lapay написав: Puente написав: От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...

Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ... От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...

Мафія безсмертна, а судова мафія тим паче. Порошенко, за допомогою партнерів, зробив перезапуск верхівки судової пірамиди, а низ як був гнилим, так і буде... Мафія безсмертна, а судова мафія тим паче. Порошенко, за допомогою партнерів, зробив перезапуск верхівки судової пірамиди, а низ як був гнилим, так і буде...

Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.

Желание, возможности и силы нашлись.



А на *самое главное*)) нет.

Почему-то)) Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.Желание, возможности и силы нашлись.А на *самое главное*)) нет.Почему-то)) detroytred

Повідомлень: 22745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:27 detroytred написав: А на *самое главное*)) нет.

Почему-то)) А на *самое главное*)) нет.Почему-то))

Официально есть:

Верховенства Права - ЕСПЧ.

Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)

И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України". Официально есть:Верховенства Права - ЕСПЧ.Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України". Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7474 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:30 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.

Желание, возможности и силы нашлись.



А на *самое главное*)) нет.

Почему-то)) Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.Желание, возможности и силы нашлись.А на *самое главное*)) нет.Почему-то)) Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)

Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)



От і виходить

Олігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцем

і не доробив там де тепер портнов його дере...

Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе? Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)От і виходитьОлігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцемі не доробив там де тепер портнов його дере...Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21722 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:31 Kudrjavuy написав: detroytred"[quote="4828260:Kudrjavuy написав: Puente написав: detroytred

От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...

Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ... От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...

В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)

"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.

В Суд обращаются те, кого кинули. В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.В Суд обращаются те, кого кинули.

А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.

Круг замкнут.

Попробуй его пробить. А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.Круг замкнут.Попробуй его пробить.

Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"

В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....

С этого момента "Законы" уходят в небытиё.[/quote]





Отож!!!

Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.

Так не хотят отцы-основатели реформировать. Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....С этого момента "Законы" уходят в небытиё.[/quote]Отож!!!Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.Так не хотят отцы-основатели реформировать. detroytred

Повідомлень: 22745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:35 detroytred написав: Отож!!!

Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.

Так не хотят отцы-основатели реформировать. Отож!!!Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.Так не хотят отцы-основатели реформировать.



budivelnik написав: detroytred написав: Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.

Желание, возможности и силы нашлись.



А на *самое главное*)) нет.

Почему-то)) Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.Желание, возможности и силы нашлись.А на *самое главное*)) нет.Почему-то)) Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)

Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)



От і виходить

Олігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцем

і не доробив там де тепер портнов його дере...

Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе? Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)От і виходитьОлігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцемі не доробив там де тепер портнов його дере...Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе?

Вы не просто ошибаетесь!

Как раз наоборот маленький украинец - оказывается полностью лишен Права отстаивать свои Права в установленном Законом порядке.

- Он не имеет "Права".

Даже Права на Жизнь и Здоровье.

(ибо и здесь бизнес) Вы не просто ошибаетесь!Как раз наоборот маленький украинец - оказывается полностью лишен Права отстаивать свои Права в установленном Законом порядке.- Он не имеет "Права".Даже Права на Жизнь и Здоровье.(ибо и здесь бизнес) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 гру, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7474 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:35 budivelnik написав: це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)

це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)

Это ошибка.

В фундаменте. Это ошибка.В фундаменте. detroytred

Повідомлень: 22745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:39 Kudrjavuy написав: detroytred написав: А на *самое главное*)) нет.

Почему-то)) А на *самое главное*)) нет.Почему-то))

Официально есть:

Верховенства Права - ЕСПЧ.

Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)

И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України". Официально есть:Верховенства Права - ЕСПЧ.Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України".

Та отож.

Официально, а на деле -- как посылка для вашего мальчика, только я вам её не отдам. Та отож.Официально, а на деле -- как посылка для вашего мальчика, только я вам её не отдам. detroytred

Повідомлень: 22745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:46 Kudrjavuy написав: Вам эту "трактовку" Конституции 2011 года я выставлял, где с Государства сняты все его обязательства "быть Государством"

Так называемый "Закон о исполнении судебных решений". Где по сути была перетрактована статья №1 Конституции Украины.

- И всё сегодня происходящее есть последствия этого бедлама. Вам эту "трактовку" Конституции 2011 года я выставлял, где с Государства сняты все его обязательства "быть Государством"Так называемый "Закон о исполнении судебных решений". Где по сути была перетрактована статья №1 Конституции Украины.- И всё сегодня происходящее есть последствия этого бедлама.

Ловкость шулеров.

Права - пожалуйста, оставим, а инструмента реализации лишним.



Посылка есть, только не отдам.





Имхо. Возможно какой другой реформатор потом инструменты создаст, зато прав лишит. Следующий права вернет, но инструменты уберет.

И так будут гонять по кругу ... если нет истинного желания. Ловкость шулеров.Права - пожалуйста, оставим, а инструмента реализации лишним.Посылка есть, только не отдам.Имхо. Возможно какой другой реформатор потом инструменты создаст, зато прав лишит. Следующий права вернет, но инструменты уберет.И так будут гонять по кругу ... если нет истинного желания. detroytred

Повідомлень: 22745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:54 freeze написав: А с чего невиновным людям бояться полиграфа для доказательства своей невиновности, или лучше проторчать несколько лет в СИЗО ? А с чего невиновным людям бояться полиграфа для доказательства своей невиновности, или лучше проторчать несколько лет в СИЗО ?

а с какого перепуга человека должны выпустить из СИЗО по результатам тестов на полиграфе? может быть знаете норму УПК, которая об этом говорит?...



несколько лет держать людей в СИЗО это признак цивилизации или глубокого загнивания? с точки зрения цивилизованной европы, такого рода "правосудие" можно расценивать как пытки над подозреваемыми... а с какого перепуга человека должны выпустить из СИЗО по результатам тестов на полиграфе? может быть знаете норму УПК, которая об этом говорит?...несколько лет держать людей в СИЗО это признак цивилизации или глубокого загнивания? с точки зрения цивилизованной европы, такого рода "правосудие" можно расценивать как пытки над подозреваемыми... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4421 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4992499349944995> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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