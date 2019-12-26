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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:24
detroytred написав: Kudrjavuy написав: Puente написав:detroytred
От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...
Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...
В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)
"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.
В Суд обращаются те, кого кинули.
А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.
Круг замкнут.
Попробуй его пробить.
Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"
В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....
С этого момента "Законы" уходят в небытиё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25
lapay написав: Puente написав:
От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...
Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...
Мафія безсмертна, а судова мафія тим паче. Порошенко, за допомогою партнерів, зробив перезапуск верхівки судової пірамиди, а низ як був гнилим, так і буде...
Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.
А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:27
detroytred написав:
А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Официально есть:
Верховенства Права - ЕСПЧ.
Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)
И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 27 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:30
detroytred написав:
Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.
А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)
Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)
От і виходить
Олігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцем
і не доробив там де тепер портнов його дере...
Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:31
Kudrjavuy написав: detroytred"[quote="4828260:Kudrjavuy написав: Puente написав:detroytred
От постійно про це говорю - гірше судової влади у нас немає нічого ...
Тільки той , хто ніколи не стикався - не може зрозуміти цього . У них немає ніякої логіки - за словоблуддям можна сховати будь-що , і з правильної основи зробити абсолютно протилежний висновок ... Ну а про мораль і говорити нічого ...
В Судах морали не существует по определению.(Ибо по Закону судья выступает против позывача)
"Мораль" одна - кто платит деньги тот и заказывает Закон.
В Суд обращаются те, кого кинули.
А деньги, как правило, остались (оказались) у того, кто кинул.
Круг замкнут.
Попробуй его пробить.
Мало того - неподъёмный "Судовий сбир"
В большинстве случаев ответчиком являются установы, названия которых начинаются со слов Государственный....
С этого момента "Законы" уходят в небытиё.[/quote]
Отож!!!
Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.
Так не хотят отцы-основатели реформировать.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:35
detroytred написав:
Отож!!!
Против исполнительной власти, которая оказалась в руках му*** и играет не в интересах пересичного, можно бороться (защищать свои права из Конституции, законов, постанов) разве что таким противовесом, как судовая ветвь власти.
Так не хотят отцы-основатели реформировать.
budivelnik написав: detroytred написав:
Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.
А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Церква і мова - це те що обєднує націю , а тому це першочергове(вкупі з армією)
Суди - це те що дозволяє в першу чергу олігахам відмовитись від розбірок з допомогою кіллерів і перейти до розбірок в судових палатах... це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)
От і виходить
Олігах Порошенко все зробив для того щоб маленький українець - став Українцем
і не доробив там де тепер портнов його дере...
Може віддати належне людині - яка зробила все для когось і мізер для себе?
Вы не просто ошибаетесь!
Как раз наоборот маленький украинец - оказывается полностью лишен Права отстаивать свои Права в установленном Законом порядке.
- Он не имеет "Права".
Даже Права на Жизнь и Здоровье.
(ибо и здесь бизнес)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 27 гру, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:35
budivelnik написав:
це важливо для олігархів ,але просте населення від цього не виграє і не програє (або якщо й виграє-програє - то мізер)
Это ошибка.
В фундаменте.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:39
Kudrjavuy написав: detroytred написав:
А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Официально есть:
Верховенства Права - ЕСПЧ.
Поэтому даже Окончательные Решения ЕСПЧ топятся в гавне(бо гроші вже вкрали)
И механизм циничный - має назву "Велика палата Верховного Суду", из которого официально изъято(по коммерческим причинам) слово "України".
Та отож.
Официально, а на деле -- как посылка для вашего мальчика, только я вам её не отдам.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:46
Kudrjavuy написав:
Вам эту "трактовку" Конституции 2011 года я выставлял, где с Государства сняты все его обязательства "быть Государством"
Так называемый "Закон о исполнении судебных решений". Где по сути была перетрактована статья №1 Конституции Украины.
- И всё сегодня происходящее есть последствия этого бедлама.
Ловкость шулеров.
Права - пожалуйста, оставим, а инструмента реализации лишним.
Посылка есть, только не отдам.
Имхо. Возможно какой другой реформатор потом инструменты создаст, зато прав лишит. Следующий права вернет, но инструменты уберет.
И так будут гонять по кругу ... если нет истинного желания.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:54
freeze написав:
А с чего невиновным людям бояться полиграфа для доказательства своей невиновности, или лучше проторчать несколько лет в СИЗО ?
а с какого перепуга человека должны выпустить из СИЗО по результатам тестов на полиграфе? может быть знаете норму УПК, которая об этом говорит?...
несколько лет держать людей в СИЗО это признак цивилизации или глубокого загнивания? с точки зрения цивилизованной европы, такого рода "правосудие" можно расценивать как пытки над подозреваемыми...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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